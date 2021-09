Los perritos más divertidos de TikTok

Muchas personas no imaginan su vida sin un perro a su lado. Su compañía, cariño y amistad son fundamentales para afrontar el día a día. Además, en varias ocasiones es el compañero ideal para jugar y reír sin parar.

En TikTok podemos disfrutar de cientos de videos donde algún can está en situaciones muy graciosas, ya sea provocadas por ellos mismos o por sus dueños.

Estos son algunos de los tantos videos divertidos que los tienen como protagonistas en la red social más popular en la actualidad.

Si bien Windows XP es sistema operativo ya extinto, sus icónicas melodías de inicio y apagado quedaron en la memoria colectiva. En este caso, esos acordes se usaron para divertirse con este perrito.

Ver a un perro correr genera mucha alegría, pero también mucha risa, sobre todo cuando se trata de este ejemplo en particular con este amigo saltarín.

No existe can que no le guste jugar con una pelota. El amor por ese objeto esférico hace que la lleve a todos lados. Sin embargo, si ese lugar es un auto con la ventana abierta, el balón puede escaparse y no verlo más, como ocurre aquí.

Confundir a un perro con movimientos y maniobras que le generan curiosidad también es motivo de muchas sonrisas, debido a que sus reacciones son imperdibles, tal como sucede con este animalito al borde de una piscina.