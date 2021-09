A 25 años de su muerte, los hits de Gilda y dos homenajes a su medida

No todos deben saber que Gilda se llama Myriam Alejandra Bianchi Scioli, pero en algún punto a todos nos tocó escuchar y bailar su música. En el 25° aniversario de su muerte la recordamos con cuatro canciones que quedaron en la memoria popular y dos tributos que la hizo trascender generaciones.

Grandes éxitos

Fuiste

Uno de los éxitos más conocidos de la cantante argentina es “Fuiste”. Perteneciente a su disco “Corazón valiente”, publicado en 1995, que fue condecorado con la distinción de disco de oro en Argentina y doble platino. Actualmente es una de las canciones más escuchadas.



Paisaje

“Paisaje” es otro de los grandes éxitos que publicó Gilda en el álbum “Corazón valiente”. Probablemente cuando escuchemos esta canción la mayoría la asociemos a la artista argentina, pero sin embargo la versión original es de Franco Simone, está en italiano y se titula “Paesaggio”. Sin embargo, es innegable la capacidad que tuvo Gilda para tomarla y hacerla propia a nuestra cultura.



No me arrepiento de este amor

Probablemente la canción más escuchada de Gilda y la que hoy se sigue ubicando en la cima de reproducciones en las aplicaciones de música. Fue publicada en 1994 junto a su tercer disco llamado “Pasito a pasito con… Gilda”. Tal fue el éxito del tema que dio nombre a la película estrenada en 2016 “Gilda, no me arrepiento de este amor” protagonizada por Natalia Oreiro.



Se me ha perdido un corazón

La particularidad de “Se me ha perdido un corazón” es que la publicación en un álbum fue posterior a la muerte de Gilda. “Entre el cielo y la tierra” se publicó en 1997, un año después del accidente que le costó la vida, por lo que las canciones de ese disco llegaron a sus fanáticos de una manera especial.



Estas canciones, junto a otras cinco, forman parte del álbum homenaje "GILDA 25 años" que se publicó hoy. Consta de nueve canciones de Gilda cantadas por: Lito Vitale, Soledad Pastorutti y Zoe Gotusso, entre otros.





Dos homenajes populares: el Santuario y la cancha

El santuario. La trascendencia de Gilda como fenómeno cultural se puede medir en gran parte por la devoción de sus fanáticos. Cada vez son más las personas que le elevan una plegaria o le atribuyen un milagro. En las cercanías de la ciudad de Ceibas, Entre Ríos, en la ruta nacional N°12 kilómetro 129 fue donde la cantante perdió su vida en un accidente de tránsito en 1996, actualmente se encuentra un santuario en honor a Gilda. Miles de fanáticos acuden todos los años para pedir y dar gracias a la santa popular que los acompaña en su fe del día a día. La idea inicial de crear un santuario fue de un matrimonio. Fuente: Crónica

La cancha. Si hay algo por lo que se destacan las hinchadas del fútbol argentino es por el ingenio a la hora de pensar cánticos para alentar a sus equipos, partiendo de canciones de artistas populares. Las obras de Gilda ocupan un lugar especial en los tablones, donde podemos encontrar versiones de: no me arrepiento de este amor, paisaje y se me ha perdido un corazón, entre otros.