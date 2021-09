La historia del periodista argentino que será beatificado este sábado

Nació en el año 1826 en Catamarca, fue fraile, obispo, periodista y ocupó un rol importante en la creación de la constitución argentina en 1853. Así fue la vida de Fray Mamerto Esquiú quien será beatificado este sábado 4 de septiembre.

Desde muy temprana edad, Mamerto Esquiú se relacionó con la religión. Se cree que cuando tenía cerca de cinco años su madre le dio un hábito franciscano, el cual nunca abandonó como símbolo de una promesa por su complicado estado de salud al nacer. Este sería uno de los antecedentes que lo llevaría a ingresar en 1836 al noviciado del convento franciscano en Catamarca con tan solo 10 años. Fue docente en la escuela del convento donde enseño filosofía y teología, y a sus 22 años se ordenó de sacerdote.

Este fue uno de los momentos bisagra en la vida de Mamerto Esquiú. En el año 1853 se desarrollaba la Constitución Nacional argentina y el presidente de ese entonces, Justo José de Urquiza, les ordena a las 14 provincias que en ese entonces conformaban el país jurar fidelidad.

El gobernador catamarqueño era Pedro José Segura, y le solicitó a Mamerto Esquiú que brindara un discurso dirigiéndose al pueblo acerca de la nueva Constitución Nacional. Titulado “Laetamur de gloria vestra”, que significa “nos regocijamos en tu gloria”, Mamerto Esquiú brindó uno de los sermones mas memorables de nuestra historia. En el realizo una crítica introspectiva a la historia argentina, promovió el conocimiento y cumplimiento de la ley y pidió por la paz de los argentinos.

Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra...