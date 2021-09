Nehust, el nuevo motor de búsqueda

Cada día, y de forma cada vez más acusada e imparable, los usuarios de internet somos más y más conscientes de las precauciones que debemos tener y de los problemas que pueden derivarse de las prácticas abusivas que algunos gigantes de la comunicación online llevan a cabo. Es el caso de Google, el buscador que primero nos viene a la cabeza cuando se trata de buscar información. En repetidas ocasiones han quedado patentes sus malas prácticas o su uso ilícito de nuestros datos.

Nehust se presenta al mundo como el nuevo motor de búsqueda en la red imbatible en la satisfacción real de las necesidades de los usuarios, de acuerdo con unos ajustes mucho más avanzados, más posibilidades de búsqueda y total seguridad en la protección de datos. Todo ello de acuerdo con un mayor nivel de manejabilidad y control sobre la herramienta, y más rapidez. Es por eso que va camino de convertirse en la principal alternativa a Google como motor de búsqueda.

Llega para satisfacer la demanda de un público cada vez más insatisfecho y exigente. Era necesario y aquí está. Porque el caso de Google, por ejemplo, ha llegado demasiado lejos en muchos aspectos. Por ejemplo, este gigante de los motores de búsqueda ha saturado sus búsquedas de anuncios y hace un uso en muchas ocasiones abusivo de nuestros datos para dirigir nuestras búsquedas hacia productos que realmente no son la mejor opción para nosotros, sino para los anunciantes.

A continuación, repasamos las principales ventajas que hacen de Nehust la herramienta que provoca la renovación que todos estábamos buscando.

Más opciones, mejores resultados

Una de las primeras cosas que llaman la atención cuando utilizamos Nehust es el nivel avanzado de los ajustes que nos ofrece. Podemos configurar por nosotros mismos cómo queremos que este motor de búsqueda de última generación nos muestre los resultados de las búsquedas. Por ejemplo, podemos hacerlo por relevancia o por fecha. Además, podemos activar o desactivar con total facilidad otras opciones: como el modo de navegación segura o el modo oscuro, si queremos que al clicar los resultados se abran en una nueva pestaña o no, o incluso si queremos que se muestren las imágenes de fondo en la página de inicio.

Pero Nehust va más allá, también nos ofrece mejores resultados porque da más opciones de búsqueda. Esto se traduce en que además de páginas web, imágenes o vídeos, también podemos seleccionar la opción de buscar noticias, torrents o subtítulos. Esto la convierte en una gran herramienta para varios sectores de profesionales especializados en campos específicos.

Mayor manejabilidad y rapidez

Otra cosa por la que Nehust destaca sobre el resto de motores de búsqueda es su limpieza y la facilidad para realizar todas las opciones que nos ofrece. Su diseño es limpio y sofisticado, lo cual lo convierte en más agradable y nos facilita una búsqueda ordenada en la que mantenemos el control.

A ello hay que sumarle que, por tratarse de un motor de búsqueda de última generación, su velocidad para mostrar los resultados es superior al resto. Por ejemplo, en comparación con Google, Nehust es hasta un 8’5% más rápido en su funcionamiento. Es algo muy fácil de comprobar al realizar la misma búsqueda en ambos motores de búsqueda.

Además, una de las ventajas más agradecidas por los usuarios y que convierte a Nehust en una herramienta mucho más eficaz es que no incluye anuncios en sus búsquedas. Esto quiere decir que nuestras búsquedas no son dirigidas, sino que realmente los resultados que se muestran son los más ajustados a nuestras necesidades. Desde sus inicios, Google ha apostado por maximizar al máximo sus ingresos y ha sido a costa de ofrecer servicios que no tienen en el centro al usuario.

Seguridad y transparencia

Finalmente, Nehust destaca por la transparencia, algo que normalmente deja mucho que desear en otros motores de búsqueda. Por ejemplo, desde su página de inicio podemos encontrar todos los datos relacionados con quienes son los desarrolladores que están detrás de este motor de búsqueda, el aviso legal, la manera de ponerte en contacto con ellos, los términos de uso o la política de privacidad. Parece algo impensable en un motor de búsqueda, pero en este caso ocurre, lo cual convierte a Nehust en el motor de búsqueda más transparente.

Además, para mayor seguridad y confianza de todos los que lo usamos, como ya hemos nombrado, existe el modo de navegación segura. Con este modo, nos protegemos de revelar datos personales a terceros. Así, Nehust es también el motor de búsqueda más seguro.

Puedes probarlo tú mismo, realiza exactamente la misma búsqueda en Nehust y en Google y comprobarás todas las ventajas que hemos descrito y otras muchas que convierten la experiencia de buscar información en internet en totalmente satisfactoria.