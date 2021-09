Aman la melancolía, estos son los signos del zodiaco que se destacan por vivir en el pasado

La astrología nos confirma, nuevamente, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y vivimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan por vivir en el pasado. Estas personas desearían poder volver el tiempo atrás para no cometer algunos errores, o para sacarle mejor el jugo a algunas situaciones que los hicieron felices, pero se terminaron antes de lo esperado. Quieren retroceder para llegar al punto en el que se encuentran, pero en una situación más ventajosa. Esta manía que tienen por vivir en la antigüedad de sus memorias hace que se les haga muy complicado hacerle frente al presente, y están siempre esperando que su situación mejore como por arte de magia, ya que no tienen la capacidad para trabajar para obtenerlo.

Piscis: son el signo del zodiaco más obsesionado con el pasado, ya que a pesar de que les vaya bien en la actualidad, siempre elegirán pensar que antes estaban mejor. Eso se aplica a todos los aspectos de su vida, por lo que a veces pueden tener una situación sentimental bastante difícil. A los piscianos parece que no se les ocurrieran ideas nuevas. Se la pasan intentando revivir situaciones del pasado, a veces con éxito, pero generalmente lo único que consiguen en quedarse atascados en la melancolía de no poder dejar de pensar en sus memorias.

Cáncer: el temor que los regidos por la Luna le muestran a crecer se debe a que, si fuera por ellos, serían niños toda la vida, con la inocencia que eso conlleva. No quieren que nada a su alrededor evolucione, lo que hace que muchas veces sus seres queridos los dejen atrás. Uno de los problemas que pueden tener los del signo del cangrejo es que no saben lidiar con sus problemas, y constantemente necesitan ayuda, algo que sucede debido a que nunca maduraron lo suficiente como para ser adultos responsables. Eligieron quedarse a recordar cuando todavía no eran grandes.

Capricornio: a los capricornianos no les es imposible avanzar, pero siempre lo hacen con un ojo en el pasado. Sus familias se deben parecer a las familias que tenían cuando eran chicos, y sus parejas deben ser iguales a las parejas que los hicieron felices. Esto hace que, a pesar de que parezca que realmente están mejorando su vida, sólo estén consiguiendo diferentes versiones de lo mismo, sin arriesgarse nunca a buscar algo distinto, que verdaderamente los haga evolucionar y madurar. Cuando lo logran, descubren lo que es la felicidad completa.