Quién es el doble de Charly García y por qué es furor en TikTok

En TikTok se viralizó la cuenta de un cantante que imita al legendario Charly García, que ya cuenta con más de cuarenta mil seguidores y juntó miles de likes. Los fanáticos del exlíder de Sui Generis y Serú Girán quedaron fascinados con el parecido físico, por su voz y la forma de gesticular. También supo cautivar a las nuevas generaciones de jóvenes que navegan esta red social, que conocen poco de la música del siglo pasado, y a raíz de esta cuenta pudieron conocer de a poco al gran artista argentino.

En esta red muchos se animan a mostrar su talento donde se difunde rápidamente el contenido, donde en este último tiempo muchos famosos e influencers reconocidos surgieron gracias a ella. Estos videos suelen partir desde covers, bailes que son tendencia, actuaciones, y hasta trucos de magia. Es un gran espacio para que los artistas se muestren y sumen de a poco audiencia, especialmente joven. Así se dio el caso del imitador de García, que entendió la demanda de la red social y supo incorporarse de la mejor manera.

El doble de Charly se llama Alex Vilas, y junto a su banda Los Garzía tocan en bares, eventos y hasta programas de televisión como invitados. “Me dedico básicamente a hacer covers de Charly, y algunos de sus grupos como Sui y Serú. Además hacemos con mi banda temas de los Beatles”, explica el cantante.

Alex contó en uno de sus videos que dio la casualidad de su parecido con su gusto musical, y que para él Charly es el mejor músico latinoamericano de los últimos cincuenta años. “Me llama la atención que desde que comencé a aparecer en TikTok, o cuando la gente me ve por la calle la gente me pide fotos por el supuesto parecido. Algunos creen que soy Charly realmente. Obviamente no lo soy, ni es mi deseo, él es único”, explica el doble. Desde que se comenzó a viralizar sus videos la gente comenzó a pedirle más covers, y desean verlo tocar junto a su banda en vivo.