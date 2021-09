El director ejecutivo de Moderna pronosticó cuándo será el fin de la pandemia

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, pronosticó que la pandemia de coronavirus podría terminar en un año, ya que el aumento de la producción de vacunas garantiza suministros mundiales.

"Si nos fijamos en la expansión de las capacidades de producción en toda la industria durante los últimos seis meses, a mediados del próximo año debería haber suficientes dosis disponibles para que todos en esta tierra puedan ser vacunados. Los refuerzos también deberían ser posibles en la medida necesaria ", indicó Bancel en una entrevista al periódico suizo Neue Zuercher Zeitung y añadió: "Las vacunas pronto estarán disponibles incluso para los bebés".

Bancel considera que a mediados de 2022 todos en la tierra podrían estar vacunados.

Además, compartió que él cree que aquellos que no reciban la vacuna se inmunizarán de manera natural, ya que la variante Delta es tan contagiosa que está llevando a una situación similar a la gripe. "Quienes no se vacunen se inmunizarán de forma natural, porque la variante delta es muy contagiosa. De esta manera terminaremos en una situación similar a la de la gripe. O puedes vacunarte y pasar un buen invierno; o bien no lo haga y corre el riesgo de enfermarse y posiblemente incluso terminar en el hospital", advirtió el líder ejecutivo de Moderna.

Bancel fue consultado por el posible regreso a la normalidad en la segunda mitad del 2022 y respondió: “En un año, supongo ”. Además, el director cree que los gobiernos aprobaran las vacunas de refuerzo para las personas ya vacunadas porque los pacientes en riesgo que fueron vacunados en diciembre del año pasado "indudablemente" necesitaban un repaso. Su inyección de refuerzo tenía la mitad de la dosis original, lo que significaba que habría más disponibles.

Stephane Bancel adelantó que en el laboratorio que dirige se están probando variantes optimizadas de delta en ensayos clínicos. "Serán la base para la vacuna de refuerzo para 2022. También estamos probando delta más beta, la próxima mutación que los científicos creen que es probable". En esta línea, Moderna puede utilizar las líneas de producción existentes para las nuevas variantes como para la vacuna covid-19 original. "El precio de la vacunación seguirá siendo el mismo", confirmó.