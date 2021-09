Cómo quitar las manchas de grasa de la ropa con limón

Las manchas de grasa de la ropa son consecuencia más frecuente de lo que crees de pequeños descuidos y accidentes domésticos. Quitarlas nunca fue tan sencillo. A continuación te explicamos cómo utilizar a tu favor productos naturales sin gastar de más, y utilizando al limón como el gran aliado para la limpieza.

Cómo librarte de las manchas de grasa en la ropa: el limón, un aliado natural

Por mucho cuidado y delantales que tengamos al cocinar, manteles y servilletas al sentarse a la mesa, muchas veces los accidentes ocurren.

Algún alimento, como el aceite al freír, puede manchar nuestra ropa favorita y allí comienzan las rabias y los problemas. Los productos quitamanchas son químicos, erosionan la indumentaria y muchas veces nos dejan con otro problema o incluso, agujerean la ropa.

El combo infalible de productos no alcanza: hay que tratar este tipo de manchas en el momento ¡No dejes el lavado para después!

Fuente. Hogarpedia

Y entonces, comenzamos a probar soluciones caseras. Para ello, debemos conocer cuáles son las mejores combinaciones de productos para lograr la mayor efectividad.

Utilizando los elementos adecuados con los que tratar estas manchas y algunos tips sencillos, deshacerse de estas indeseables y molestas huellas de suciedad es posible. Lo primero es actuar rápido.

Antes que nada y sin que transcurran más de unos segundos, conviene aplicar la presión de una toalla de papel o servilleta que pueda absorber la mayor cantidad de grasa posible de producto. Para quitar la mancha luego, es importante que no frotes, sino que mantengas el papel absorbente muy quieto en el área del problema. De lo contrario, extenderás la mancha.

Tanto el limón como el vinagre blanco son indicados para manchas de grasa.

Aplica unas gotas directamente sobre la mancha pero jamás lo hagas al sol, sino a la sombra.

Sin refregar, deja actuar unos minutos y recién después extiende el limón (o vinagre blanco, también es válido) restregando delicadamente. Luego de unos minutos más, y aunque observes algunos residuos aún, lava la prenda normalmente.

Dependiendo la tela (debe ser de un grosor mínimo como para soportarlo) puedes cepillar el limón para extenderlo antes de lavarlo, de modo que penetre en las fibras de la ropa y actúe durante el lavado.

No demores. En el mismo momento en el que se colocó el limón y se esperó unos minutos, se restregó, en ese instante enciende el lavarropas.

La salsa al comer o el aceite al cocinar provocan la mayoría de las manchas de grasa. Fuente. Hogar Mapfre

No olvides mirar la etiqueta de la prenda para seguir las instrucciones de lavado. No todas pueden ir al lavarropas, no todas pueden soportar cualquier temperatura de agua ni programas largos. De acuerdo a eso, decide si no es mejor lavarla a mano o en un programa corto.

Si la mancha persiste, vuelve a repetir la operación pero esta vez, mezclando la materia prima (el limón o el vinagre blanco, en caso de que no tengas la fruta) con media cucharada de bicarbonato de sodio.

Si no sale con eso, es más que seguro que la prenda era tan delicada que será imposible removerla. Esta combinación de ingredientes naturales es más poderosa que cualquier quitamanchas del mercado

Quitar las manchas de ropa con limón nunca fue tan fácil. La clave está en la rapidez con la que vayas a tratarlas. Si lo haces enseguida, el truco es infalible ¿Conoces algún otro truco para quitar manchas de grasa de la ropa?