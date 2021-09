La historia de superación de un alumno para estudiar en la universidad

En un mundo donde la educación universitaria es cada vez más un requisito fundamental para el desarrollo laboral, la Asociación Civil Grupo Puentes busca promover la inclusión de jóvenes en la educación superior.

Carolina Tocalli, directora ejecutiva, define a Puentes como "una comunidad de cambio social que acompaña el desarrollo de jóvenes de contextos vulnerados en su trayecto universitario. Transformamos comunidades desde la gestión personal y colectiva de las emociones. Creemos en un acompañamiento integral de los estudiantes, tanto en lo académico como en lo humano".

Desde el 2005 la organización acompaña mediante becas económicas y tutorías a jóvenes de sectores vulnerables que quieren acceder a estudios universitarios. Tocalli explica que el tutor es un "acompañante de vida de los jóvenes. Su trabajo es poder caminar junto a los estudiantes, generar un espacio de escucha y de diálogo, buscar el desarrollo como personas".

Matías Ramos nació en Rosario, estudia ingeniería industrial en la UBA y desde 2016 es uno de los jóvenes que lograron acceder a la universidad gracias a las becas de Puentes. "Los conocí a través de internet en una época en la que buscaba la manera de poder estudiar la carrera universitaria que quería. Era un momento muy difícil en el plano familiar y personal y sabía que con los recursos que tenia yo en ese momento no iba a poder seguir un camino en la facultad".

-¿Cómo llegaste a Puentes?

-Mandé mail para aplicar y luego de algunas entrevistas me confirmaron que había quedado seleccionado para el programa de “jóvenes Puentes”. Me acuerdo el momento en el que me avisaron, fue una gran noticia y un alivio para la situación que vivía. ¡Al fin iba a poder ir a la universidad! De no haber tenido esta oportunidad iba a ser muy difícil que me pudiese asentar y enfocar en formarme universitariamente.

-¿En qué te ayudó Puentes durante tu carrera?

-Lo que mas destaco de los que hacen Puentes es que realmente buscan una formación integral. Por supuesto que existe toda una parte de acompañamiento académico más enfocado en el desarrollo universitarios, pero nunca se deja de lado la formación como persona. Muchas veces lo que más se necesita es un espacio para hablar, porque además de estudiantes somos personas y nos pasan cosas. El rol del tutor es algo que valoro mucho. Creer que los problemas que podemos tener mientras estudiamos se remiten únicamente a aspectos académicos deja de lado el valor humano que cada uno de nosotros tiene.

-¿Por qué es importante para vos ir a la universidad?

-Importa el título, por un lado, pero también el desarrollo personal que se logra en una carrera de la facultad. El proceso que atravesé como estudiante me fue enseñando a perseverar y trabajar por algo que realmente quiero. Eso lo veo cuando me freno un rato, miro para atrás y veo lo que crecí. También mirar para adelante y ver lo que me queda por construir me motiva a seguir.