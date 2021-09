Anses en el ojo de la tormenta por una nueva estafa

Eran las 5 de la tarde y Augusto se encontraba en su casa cuando recibió un llamado: ‘Hola mi nombre es Ignacio, me comunico del desarrollo social ¿con quién tengo el gusto?’, le dijeron. ‘Me decís primero por qué tenés mi número y ¿para qué me llamas?’, responde Augusto. ‘Porque está en la base de Anses’. Luego el delincuente corta inmediatamente al darse cuenta que a quien llamó no caería en la trampa.

Sin embargo, esta estafa es más frecuente de lo que parece y es necesario saber cómo operan estos delincuentes para estar protegido y poder denunciarlos. En esta estafa los delincuentes llaman a las personas en sus casas y se hacen pasar por la Administración Nacional de la Seguridad Social, acto seguido le informan a la persona que debe dirigirse de inmediato al cajero más cercano para realizar una transacción.

Los estafadores se contactan por llamada de WhatsApp o teléfono fijo y les advierten que si no se dirigen a un cajero inmediatamente, perderán los fondos de su tarjeta Alimentar o los créditos de Anses.

En algunos casos, los delincuentes convencen a las personas diciendo que deben dirigirse a un cajero para acreditar de manera efectiva un bono para productos de limpieza de $5.000.

Anses ya fue advertida de la estafa y recomienda hacer la denuncia de inmediato a través de su página web. En este sentido y con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, la Anses recuerda que: