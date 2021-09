Importante hospital de la Provincia ya no tiene pacientes con covid-19

El Hospital El Cruce destacó hoy que, luego de un año y medio de declarada la pandemia, no ingresó ningún paciente con coronavirus durante las últimas 24 horas. La buena noticia se debe, según el informe del hospital, al avance en la campaña de vacunación.

"A un año y medio de desatada la pandemia de coronavirus el HEC quiere informar a la comunidad que hoy, 2/9 hace 24 horas que el hospital no tiene pacientes internados con Covid-19", decía el tuit con el que los responsables del hospital anunciaron la noticia

Además, explicaron que "tampoco hubo ingreso de nuevos pacientes con la enfermedad. Además en las últimas 24 horas ningún trabajador o trabajadora del HEC reportó síntomas". Con estos mensajes las autoridades del hospital buscan generar conciencia sobre le impacto positivo de la vacunación, especialmente teniendo en cuenta el riesgo de una nueva ola que podría provocar la variante Delta.

"Nos da alegría poder compartir esta noticia que está relacionada con la campaña de vacunación y el acompañamiento de la población a vacunarse. Más allá de estos datos alentadores la pandemia aún no terminó sigamos cuidándonos", señalaron los responsables de la comunicación del Hospital El Cruce cerrando un hilo de Twitter que tuvo diversas respuestas.

Reacciones diversas a causa de las vacunas

"¡Qué emoción! Las vacunas funcionan", celebró un usuario de Twitter en sintonía con muchos otros que respondieron con felicitaciones y aplausos. Alguien más, con el mismo espíritu agradecía al presidente Alberto Fernández: "Gracias @alferdez, por más que nos quieran distraer con los parlantes a todo volumen, lxs argentinxs estamos orgullosxs del esfuerzo realizado y de la campaña de vacunación más importante de la historia! Estamos saliendo a #LaVidaQueQueremos".

Sin embargo, no todo fue emoción. Hubo quienes aprovecharon el informe para exigir la segunda dosis de su vacuna. "¡Qué suerte! resérvenme una camita xq si no me dan la segunda dosis en breve me tiene. ahí, soy personal de salud y aún ni noticias", decía una usuaria de esa red social indignada por no haber recibido aun la segunda dosis de su vacuna.