Horóscopo semanal del 20 al 24 de septiembre: la semana de la pasión, signo por signo

El verdadero perdedor no es el que no gana sino el que posee tanto miedo a ganar que no lo intenta. En el amor, esta frase adjudicada a la cineasta Valeri Faris, aplica más que nunca debido a los tiempos que corren. En el encierro es fácil refugiarse, sentirse a salvo, pero también dejar de amar, soñar, llorar y en definitiva vivir.

Horóscopo para Aries

El sol y Neptuno invitan a este signo de fuego a dejarse llevar, algo extraño a la naturaleza de su signo, siempre al mando de la acción, líder de la iniciativa.

El desconocer el rumbo pero no resistirse es un aprendizaje necesario en el amor en esta etapa. Quizás la energía extraña a la naturaleza del signo pueda revelar algo desconocido, al interior o en el vínculo con otros. Estos nuevos rumbos atesoran grandes aprendizajes. La clave es dejarse invadir por nuevas sensaciones o propuestas nunca antes escuchadas.

Horóscopo para Tauro

El paso de Venus por otros signos afecta también a Tauro, que es un signo hiper conectado con el placer, el amor romántico y la sensualidad.

La intensidad puede ser tanta que lo llegue a consumir, pero al final sobrevendrá un renacimiento que habrá valido la pena. No cualquiera se anima a la transformación. Siempre amar fue cosa de valientes.

Horóscopo para Géminis

Intensidad en los vínculos. El signo Géminis es otro afectado por el pasaje de Venus por Escorpio, el trayecto de Plutón y los complejos movimientos que se están dando desde el 10 de septiembre. Celos, furia, amor irrenunciable, juegos de poder, drama. Algo que está en la naturaleza del signo, por cierto.

Los cambios en las relaciones serán intensos hacia mitad del mes y continuarán transitando hacia una transformación profunda. Esta semana bastará con enfocarse en Integrar las zonas más oscuras de cada uno. Ese es el camino para sanar y transitar las transformaciones en los vínculos. Por ejemplo, los celos nos muestran las inseguridades que hay detrás. A trabajar cada uno hacia adentro.

Horóscopo para Cáncer

Los nacidos bajo este signo están sobrepasados. Se están haciendo cargo de demasiados asuntos y hay que sentarse a comunicarle esta situación a las personas amadas. Pedir ayuda, volver a barajar las responsabilidades, hacer tiempo para el encuentro y el ocio es también una cuestión amorosa. Están a tiempo y esta semana se da la energía propicia para provocar conversaciones transformadoras.

Horóscopo para Leo

Intensidad. El quinto signo del zodíaco simboliza la fuerza de la vida y su característica distintiva es la vitalidad. Su llama se encuentra más encendida que nunca y no hallará quién le siga el ritmo. Fogoso y apasionado, puede sentirse insatisfecho e incomprendido por momentos. Si están en pareja con un signo de agua como Acuario, su complementario y opuesto, deberán ejercitar la paciencia más que nunca. No significa que su pareja lo ame menos.

Horóscopo para Virgo

Buena posición para la conquista. Ganar terreno, seducir a la otra persona, desplegar encanto. Algo que los nacidos bajo este signo hacen con maestría, lo harán mejor que nunca.

Gran momento para el romance, para generar confianza y derribar barreras. Adelante.

Horóscopo para Libra

El Sol y Plutón dotan a Libra de un magnetismo personal inédito. Es el mejor momento del año para el amor, el encuentro verdadero con un otro que se pueda mostrar auténtico y los enlaces duraderos.

La profundidad de los vínculos deja fascinados a los librianos que no pueden recordar cuándo fue la última vez que tocaron las nubes con las manos como esta semana. Atención a descuidar la armonía con otros vínculos como familia y amigos.

Horóscopo para Escorpio

Sensibilidad. Las muestras de cariño estarán a la orden del día en sus parejas y relaciones. Los invade una inmensa necesidad de demostrar el afecto, expresar sentimientos y compartir momentos de encuentro con sus vínculos amorosos.

Bellos momentos, ternura y regalos sorprendentes que provocarán reacciones increíbles se avecinan esta semana. Disfrutar es la consigna.

Horóscopo para Sagitario

Aceptar las críticas de la pareja es a veces necesario para comenzar a dialogar. Tener razón no es la vía adecuada para concretar un acuerdo sobre temas ríspidos que siguen apareciendo en forma circular porque no logran resolverlos.

Los hijos, el manejo del dinero, el trabajo o las nimiedades domésticas. Todo forma parte de una vida que se construyó con esfuerzo y amor. El diálogo es la única salida, juntos o separados.

Horóscopo para Capricornio

Energía, dinamismo y vitalidad. Regresa esa fuerza que los nacidos bajo el signo de Capricornio habían perdido. Luego de un período de falta de entusiasmo, el amor se renueva. Las explicaciones no importan, la clave es subirse a la sensación de este cambio de aire sin dejar de plantear todo lo que Capricornio concluyó en su cavilaciones mientras estuvo más decaído, meses anteriores. Adelante, hablar sana.

Horóscopo para Acuario

El signo de agua se encuentra en un momento de conexión con el placer propio y ajeno. La exploración lo lleva a límites que antes no había traspasado, mientras sea con amorosidad y consentimiento, no hay quién lo detenga. Desconoce inhibiciones y disfruta más que nunca.

La clave es que aprendió a desconectar la cabeza y a entregarse a las sensaciones. Un aprendizaje que lleva consigo para siempre a partir de aquí. La vida es para gozarla, no para reprimirse.

Horóscopo para Piscis

Al ser super susceptible, sensible y empáticos con los demás los nacidos bajo el signo Piscis suelen dejar de lado los propios deseos en pos de los deseos ajenos. Esta semana la clave será centrarse en la propia felicidad. Esa felicidad se irradia y se contagia. Así hará feliz al otro como tanto le importa a este signo.

Tener claridad interna, escucharse más y conectarse con el propio deseo será la recomendación para que el tránsito de los astros favorezcan este encuentro hacia sí mismos.