"El peor plan de vacunación del mundo": convocan a fallecidos para su segunda dosis

"Se están enviando turnos de la segunda dosis para la vacunación. Revisá tu mail, la página o la aplicación", anunció en su cuenta de Twitter el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Se trata de segundas dosis para quienes recibieron la vacuna Sinopharm. Además, desde la gobernación anunciaron que ya está abierta la inscripción para mayores de 12 años y que los mayores de 18 pueden acceder a su vacuna gracias al programa de "vacunación libre" que incluye 400 puntos de aplicación de las diferentes vacunas contra el coronavirus en toda la provincia.

Los bonaerenses empezaron a acusar recibo de esos turnos. Aunque no siempre con alegría. "Me llamaron para saber por qué mi papá fue citado 5 veces para 2da dosis de la vacuna y no se presenta. Les expliqué que mi papá ya se murió, pero si quieren pueden citarme a mi ya que tengo una sola dosis. Tenemos el peor plan de vacunación del mundo", denunciaba Vale Mercuri en Twitter.

Para sorpresa de muchos, no fue un caso excepcional. "Ay Vale cómo te entiendo. Me siguen mandando mensajes y mail para darle la 2 dosis a mi viejo, también les expliqué que falleció. Incluso me llamaron por teléfono pero parece que no se toman el tiempo de asentarlo en ningún lado", le respondía otra ciudadana. Y alguien más informó: "Lo mismo con mi suegra. Llamaron y les dijimos que falleció pero le siguen asignando turno para la vacuna".

Una mujer de Buenos Aires también denunció irregularidades en el plan de vacunación: "Yo aparezco en Mi Argentina como vacunada con 2 dosis de Sputnik!!! Según la aplicación me vacuné en Corrientes. Soy de Capital y me vacuné en USA, si estaba acá, con 73 años, ¡jamás me hubieran llamado para vacunarme!", decía en un tuit.

La lista de irregularidades es larguísima: "A mi marido le llegó WhatsApp y e-mail con cita p la 2da dosis, y ya había sido vacunado hace como 2 semanas. Inoperantes Totales", replicaba una usuaria de esa red social.

Mientras tanto, el número de vacunados en Argentina sigue subiendo. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación 28.832.985 personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna y entre estas hay 18.764.095 ya completaron su esquema de vacunación.