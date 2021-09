Cancelar Dragon Ball es "borrar la problemática" según un especialista en animé

"Que se llame la atención no me parece mal, ya que una escena así en un canal para niños no lo veo correcto y cada quien es libre de cuestionar lo que sea", sentencia Akira Kaneto que hace videos y doblajes de animé. Se refiere a la reciente denuncia y posterior cancelación de la serie Dragon Ball Superb, que emitía Cartoon Network. "Lo que me parece mal es que se llegue a un nivel de denuncia y por ello el canal haya decidido remover la serie ya que me parece una medida mal pensada logísticamente, es mucho más sensato un disclaimer o hacer algo con la escena o el capítulo, el remover algo directamente borras la problemática, sacando que también lo que terminás logrando es el enojo de mucha gente y la reacción en redes sociales", agrega.

Con más de 250 mil seguidores en TikTok es uno de los referentes del animé en Argentina. es hijo de japoneses, aprendió el idioma desde chico y creció mirando dibujos animados que traían sus padres de Japón o le enviaban sus parientes. ya adolescente, Akira comenzó a traducirlos y comentarlos ganando fama entre los amantes de la cultura nipona. Por eso el tema lo interpela: el animé es esencial en su vida.

A partir de la denuncia que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires hizo por el episodio de la nueva temporada de Dragon Ball Super, Akira hizo algunas (pocas) declaraciones en Twitter. "Que miedo cuando descubran que Goku es un padre abandónico", dijo por ejemplo. Y en otro mensaje afirmó: "Igual me da risa que justo en esa escena Roshi se estaba 'Deconstruyendo'".

Akira señala una y otra vez que el animé no es, necesariamente, infantil. Y más allá del sesgo cultural, explica que en Argentina y en Japón los públicos son diferentes. "Aunque el anime es algo que globalmente fue creciendo en su consumo a pasos agigantados, el público al que se apunta sigue siendo al Japonés y no digo que en Japón estas cosas estén bien vistas, pero tampoco se llama demasiado la atención ya que tiene una mentalidad más conservadora en algunas cosas", explica.

Esta no es la primera vez que Dragon Ball Z es cuestionada. En marzo la serie fue cancelada en España y en múltiples ocasiones esta y otras series de animé recibieron críticas por la violencia de sus escenas. No cree que la denuncia realizada esta semana, que derivó en la cancelación de la serie, sea necesariamente consecuencia de un cambio cultural. "En este caso no fue un aspecto social como un cuestionamiento o llamada de atención, sino movimientos estatales y empresariales. Es que ya no saben qué está bien, qué está mal y no saben cuál es el accionar correcto, entonces optan por lo más sencillo, que es el de borrar. Hay una realidad que es que hay tantas posturas, subjetividades e interpretaciones que los medios a veces terminan tomando cancelaciones sin necesidad para atajarse, el caso más claro es lo que sucedió con el capítulo de 'Dungeons & Dragons' de la serie Community en Netflix", desarrolla.

Por último, explica de qué se trata la escena que desencadenó la polémica: "Si bien Dragon Ball es un shonen (animé apuntado al público infantil), los personajes de "Viejo verde" existen y la realidad es que te deja incómodo, pero en Twitter vi alguien (@naotonakasone) que decía que a diferencia de los chistes de Olmedo y Porcel, acá los personajes que hacen un acto de esta índole terminan teniendo su merecido en la mayoría de los casos (los golpean) y se entiende que están mal pero al mismo tiempo contrasta la fuerza que demuestran a futuro", detalla y sigue con su explicación:

"En esta escena el chiste en cuestión es que 'cagan a palos a Roshi' y el personaje ni siquiera es un ser humano sino Puar, un gato mitológico de muchísimos años que se transforma. Incluso la idea del capítulo es "sacar" al personaje esos actos de viejo verde y si viste la serie entera se entiende por ese lado, ya que el target de Dragon Ball Super es gente que ya consumió las sagas previas, por algo esta saga tiene tantas referencias a las series viejas", dice.

Finalmente, reconoce que "esa escena sola sí hace ruido en un canal infantil, que encima con el doblaje queda aún peor. Lo que me parece mal es sacar toda la serie en vez de hacer algo sólo con la escena o capítulo. Dragon Ball no es esa escena, sino una historia de aventuras, que enseña muchos valores e impulsa a mucha gente a salir adelante", remata.