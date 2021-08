Cuatro consejos para cuidar el consumo eléctrico de tu casa

Las crisis energéticas se producen cuando la demanda de fuentes de energía es superior a la oferta disponible. En Argentina, de manera cíclica, sufrimos estos faltantes de energía que se traducen en cortes de suministros que nos complican en el día a día. Un factor primordial por el que se producen estas crisis energéticas es por el consumo irracional de los hogares. Ariel Mesch, ingeniero especialista en energías renovables, nos recomienda cuatro buenas prácticas para cuidar el consumo eléctrico en nuestro hogar, y así ayudar al medioambiente y a nuestro bolsillo.

Ventanas DVH

Las ventanas DVH corresponden a la abreviación de “doble vidriado hermético” y son una excelente opción para optimizar el sistema de calefaccionado de tu vivienda. “Las ventanas DVH, o de doble vidriado hermético, están compuestos por dos vidrios sin contacto entre sí, con una cámara entre ellos que puede estar formada por vacío, aire deshidratado o algún gas inerte. Este estilo de ventanas genera un provecho de partida doble. Por un lado, aíslan de manera muy efectiva el ruido, es por eso que son ideales para ciudades muy tumultuosas, pero además te permite bajar el consumo de calefaccionado de tu casa. Al ser herméticas, en invierno no ingresa el frío y en verano el calor, entonces no solo es más fácil climatizar el ambiente, sino que aguanta mucho más tiempo” recomienda Ariel Mesch.

Luces LED

“La tecnología LED vino para quedarse, no existe ninguna razón hoy en día para no tener toda tu casa iluminada con luces led” afirma Mesch. “La iluminación incandescente o dicroica consume 10 veces más que las LED, y generan un consumo que impacta en la factura de electricidad, en cambio con la iluminación con LED el impacto en la factura es mucho menor. En cuanto a las lámparas de bajo consumo, la diferencia de consumo con las LED es menor por lo que no creo que sea 100% necesario cambiarlas de inmediato, pero si recomiendo que una vez que se quemen migrar de tecnología”

"El primer gran paso para bajar el consumo es migrar a las luces LED" cuenta Mesch.

Aire acondicionado

El ingeniero Ariel Mesch recomienda aprovechar el sistema de calefacción que se puede lograr mediante un aire acondicionado, y justifica: “Para visibilizar esto es importante entender cómo funciona el COP (coeficiente de rendimiento), que es la relación que busca evidenciar cuánto cuesta generar la energía contra que cantidad inyecta en el hogar. El sistema de calefacción de aire acondicionado funciona mediante una bomba que captura el calor en el exterior para introducirlo a la casa, es decir que no es un sistema que genere calor. Esto se traduce en un COP de 5 a 1, es decir que por cada kWh de electricidad que se consume se genera hasta 5 kWh térmicos, son equipos 5 veces más eficientes que los clásicos caloventores que representan un balance de 1 a 1.”

Conocer tus consumos

“Uno de los primeros pasos para poder optimizar los consumos eléctricos del hogar es poder conocerlos, para eso existe un dispositivo llamado Wabee que es un medidor de potencia que te permite registrar tu consumo. Desde tu celular ves en tiempo real cómo y cuándo consume cada electrodoméstico. Este es un paso fundamental para poder conocer y controlar los consumos”

Con estos cuatro consejos que nos brinda Ariel Mesch podemos empezar a tomar mejores decisiones en nuestros consumos eléctricos hogareños, para cuidar el medioambiente y nuestra economía.