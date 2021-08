La indignación de una docente tras el video de la profesora K: "Me gustaría que me dijeran quién soy"

¨Dime lo que te indigna y te diré quién eres". Esta mañana me sorprendí con esta nota en su diario MDZ y me gustaría que analizaran mi indignación y me dijeran quién soy. Soy docente, a punto de jubilarme, hace 25 años. Nací 1 año antes que el autor de la nota, José Niemetz, es decir, hemos transitado los mismos caminos durante más o menos 60 años.

Docente universitaria y de nivel secundario, docente taxi, docente suplente durante muchos años, no me liga a la docencia la literatura. Me liga la Geografía, ciencia que me apasiona y trato que mis alumnos se apasionen por ella. Yo no vi el video 100 veces, me bastó con verlo 3. Y sí, me indigné.

Me indigné porque los docentes que no somos nativos informáticos y nos preocupamos por estar al tanto de tecnologías, sabemos que los alumnos poseen dispositivos capaces de grabar sin que nosotros lo percibamos, esa es una regla que aprendí sin que nadie me la enseñara, sólo siendo una buena docente, que observa, participa y sirve de puente entre sus alumnos y el saber. He levantado la voz en mis clases sólo para pedir silencio, en un aula con más de 35 jóvenes de 16 años, en cuarto año, o con más de 17 años en quinto año. Sólo para eso.

La docencia, actividad de enseñar, se trata del arte de motivar y apasionar a los alumnos sobre la ciencia que se imparte, siendo uno neutral en su posicionamiento. He tenido varios episodios en mi carrera, tanto como docente universitaria o como docente de nivel medio, donde siempre ha primado mi prudencia. Lo que se observa en el video no es una actividad docente, ni un debate, es una docente sacada que grita su pensamiento, lamentablemente convencida, de que lo que está relatando es la pura verdad.

No me indignan sus dichos, me indigna su actitud. No estoy escribiendo estas palabras para defender uno u otro gobierno, estoy escribiendo desde la indignación que me provoca que por culpa de la docente Laura Radetich, piensen que los docentes en el aula somos todos iguales. A lo largo de mi carrera he usado distintas metodologías para motivar, entusiasmar, apasionar a mis alumnos sobre el tema a exponer, he desarrollado debates, he contestado preguntas sobre política, pero nunca, jamás, he expuesto mi pensamiento en forma de enseñanza.

Lo que me motivó a escribir estas palabras es la sorpresa e indignación que me causó la nota, habría varias frases para transcribir y discutir, pero me quedo con una, la que más me sorprendió, ya que viene de un docente: ¨no hay una sola descalificación, ni siquiera una sola agresión al pibe¨.

¿Qué video habrá visto? Hay descalificación y hay agresión. Hice el ejercicio de ponerme en el lugar de la docente y mi actuar hubiera sido tan distinto, mucho más sano y enriquecedor. Me indigna que piensen que todos los docentes somos eso. Me indigna que piensen que los docentes educamos haciendo padecer un auténtico martirio a los alumnos. Me indigna, que a pesar de ser consciente de que la educación hace más de una década está mal, no valoren el esfuerzo que día a día los docentes hacemos en el aula. Y ahora sí, por favor, díganme quién soy a través de mi indignación.

Prof. Lic. Martha Edith Alosi - DNI 14.149.539