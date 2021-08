El país con el que Alberto comparó a Argentina dejó atrás las restricciones y los barbijos

Fue un país muy criticado por su manejo de la pandemia, pero mientras buena parte de Europa está en alerta por la variante delta, Suecia está registrando menos de una muerte diaria en promedio por covid. Además, desde hace semanas eliminó la única restricción que tenía para sus ciudadanos: el uso barbijo en el transporte público.

El caso de Suecia sigue sorprendiendo. Casi no aplicó restricciones durante la pandemia, lo que le valió conseguir el mayor número de muertes per cápita de entre los países escandinavos, pero su economía no fue golpeada. Ahora, mientras países como Reino Unido o Estados Unidos tienen decenas o cientos de muertes por día por covid, el promedio de muertes sueco fue de 0.6 muertes diarias durante las últimas dos semanas.

Hace un mes se eliminó completamente el uso del barbijo en el país. El último lugar donde era obligatorio era en el transporte público, pero desde el 1 de julio ya no es necesario.

Anders Tegnell es uno de los principales estrategas de Suecia contra el covid. Foto: Twitter (@jhnhellstrom)

Uno de los impulsores de la estrategia de Suecia contra el covid, Anders Tegnell, está en contra de lo que muchos especialistas del mundo indicaron sobre la preocupante variante delta. Mientras que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos considera que esta cepa es altamente contagiosa, "como la viruela", Tegnell pide cautela.

"La infecciosidad de la variante delta es muy desigual. En algunos casos una persona infecta a cientos, pero están las oportunidades en las que una persona infectada no contagia a nadie", expresó durante una entrevista, en la que consideró además que las comparaciones con otras enfermedades son irresponsables.

El gráfico demuestra que hace días no se registran muertes en Suecia por coronavirus. Fuente: Google

A pesar de los buenos números de Suecia, Tegnell todavía no piensa que la pandemia a terminado. "Hay necesidad de estar preparados y prestar atención. No deberíamos sacar conclusiones del hecho de que no hay personas enfermas en un municipio esta semana. Esto puede llevar a graves consecuencias si bajamos la guardia", remarcó.