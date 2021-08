Elogio del regalo

“Los hombres están olvidando lo que es regalar”, decía con razón Adorno, lo cual no deja de ser paradójico en las sociedades de la sobreabundancia de bienes y servicios en las que vive casi todo el occidente planetario, sociedades excedentarias de riqueza y bienestar. No es que nos falten medios. Lo que ocurre es que regalar exige una disposición interior a evitar que el regalo se convierta en un trato, un intercambio o un favor y no siempre nos sentimos inclinados a esto en nuestros tiempos de supraindividualismo privado.

Regalar implica una asunción superavitaria de la propia existencia, la única asunción que hace posible que regalar sea dar. Regalar es la forma más pura de dar. Con respecto a la donación hay dos tipos de bienes: los que se pierden cuando se dan, generalmente los bienes materiales, y por antonomasia el dinero; y los que solo se tienen si se los da, la paz es un inmejorable ejemplo al respecto. O la solidaridad. O el consuelo…

En efecto, hay bienes cuya precisa tenencia depende de que estemos dispuestos a regalarlos, a darlos sin pedir (ni esperar) nada a cambio. Podríamos llamar a estos bienes bienes relacionales por oposición a los bienes materiales, aquellos cuya posesión perdemos si los damos. Pero regalar es algo más que dar: es dar des-interesademente, dar pensando tan solo en el bien particular de quien es sujeto de nuestro regalo, de nuestro obsequio, de nuestra ofrenda.

Esta naturaleza desinteresada de todo regalo implica que regalar es dar en demasía, siempre dar de más, cubriendo incluso la distancia que media entre el regalo y su agradecimiento. Al regalar de verdad recibimos con gusto las gracias que se nos prodigan pero, propiamente, ni las esperamos ni las necesitamos. El más de sí que es todo regalo ya las da por satisfechas al anticiparlas en el gesto mismo de regalar.

No es que al regalo no deba suceder el agradecimiento, pero en un sentido profundo puede decirse que es por completo innecesario. En no pocas ocasiones a la expresión “gracias” respondemos diciendo “no se merecen”. Y, en efecto, no se merecen porque todo regalo lo es en cuanto que profundamente inmerecido.

Esa falta de merecimiento de quien recibe el regalo no lo convierte en deudor o acreedor, como si de una transacción se tratara. Regalar nos libera (y libera a otros) de la esperada correspondencia, la condona, nos exonera de ella. Por supuesto que podemos corresponder a un regalo con otro regalo, pero no será nunca una correspondencia debida en razón de justicia sino, sencillamente, en razón de regalo, otro dar en demasía.

Hay, sin embargo, un regalo que los supera a todos: el dar más de sí en la forma del dar-se. Se trata del regalo supremo, de la donación perfecta y absoluta. Este regalo revela a su destinatario tanto como a nosotros mismos, lo desvela para sí, lo pone sobre su pista más cierta. Quien hace un presente (y se hace él mismo presente) aspira a hacer presente al otro y a presenciarlo, a asistir a su epifanía, a su mostración.

Esta mostración, esta "alétheia", que dirían los griegos, se opera en virtud del regalo recibido en la forma en la que el otro se hace ofrenda para nosotros, completa e irrestricta, ilimitada. A poco que nos detengamos a pensar, todos descubriremos que hemos recibido muchos de esos regalos, empezando por el de nuestros padres. O nuestros hermanos. O nuestras parejas. O nuestros hijos. O nuestros amigos. O nuestros maestros. Y, aunque no sea estrictamente necesario, nunca será demasiado tarde para decir gracias.