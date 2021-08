Sin baño, sin comida y a la intemperie: llevan 4 días varados en la ruta esperando cruzar a Chile

La historia se repite todos los años. Las nevadas en Alta Montaña nuevamente afectan la circulación del transporte de carga por el Corredor Bioceánico Central, el más importante de América del Sur. Debido a esto, el paso Cristo Redentor estuvo cerrado desde el domingo 22 de agosto hasta el miércoles 25 de agosto y casi 3.000 camiones quedaron varados a la espera de poder cruzar a Chile.

Filas de camiones que parecen interminables, patentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, choferes que llevan ya cuatro días a la orilla de la ruta esperando que se habilite el paso a Chile. Esa es la caótica postal con la que uno se encuentra cuando se acerca a la Destilería en Luján de Cuyo (Mendoza), pero el panorama se repite en el Área de Control Integrado (ACI) Sistema Cristo Redentor, Sector Cargas (Uspallata), en la Ruta Provincial 84, Ruta Nacional 7, R.N. 40, y en otros puntos estratégicos.

Son 2.943 los camiones que esperan para cruzar a Chile. Foto: Alf Ponce

En primera persona: el día a día de los camioneros varados

Carlos Vilches es mendocino, se encuentra en la Destilería y, como miles de choferes más, está desde el domingo aguardando para continuar su viaje.

Vilches hace 18 años es chofer de camiones y recuerda que esta situación se repite todos los inviernos. “Siempre pasa lo mismo, acá no tenemos comodidades. No tenemos donde ir al baño, ni cómo ducharnos, para dormir tenemos los camiones, para comer nos juntamos entre varios para que sea más barato”.

Carlos Vilches hace 18 años es chofer de camiones. Foto: Alf Ponce

En el camión que está estacionado cruzando la ruta se encuentra Cristian, otro mendocino que interrumpe su almuerzo para contar cómo se viven estos días a la intemperie. “Esto es algo habitual de los camioneros: cocinarnos, almorzar o cenar y tratar de subsistir hasta que abran el paso”, cuenta mientras comparte con uno de sus compañeros una mesa que desplegaron desde el camión y que frente a ellos deja ver un anafe en el cual se preparan sus platos.

Cristian relata que en el camión siempre llevan comida para el viaje, pero que en situaciones como la que están atravesando ahora, los días corren y comienzan a desabastecerse; por ello, deben recurrir a comprar a las personas que se acercan hasta el lugar y pagar precios muy elevados. “Todo está tan caro que se incrementan mucho los gastos, es todo plata en contra para nosotros”.

Cristian comparte cómo es la cocina que tienen, que duermen en la cabina del camión y que, lo más difícil es no tener un baño. “Lamentablemente, es una cruda realidad pero ese es el baño”, explica mientras señala un descampado que se encuentra a escasos metros de donde está estacionado su vehículo y agrega: “no tenemos baño ni una ducha digna”.

“En los 20 años que llevo trabajando de esto no veo mejoras en el sistema, cada vez son más los camiones que cruzan y el proceso es más lento”, sostiene Cristian y añade que una posible solución a este problema es “que pongan más personal en aduana, AFIP y migraciones en ambos lados; es la única forma que se agilicen los trámites”. Foto: Alf Ponce

El viaje de Cristian, desde Mendoza a Santiago de Chile, debería durar 7 horas aproximadamente. Sin embargo, bajo estas circunstancias, durará 5 días. En una situación similar se encuentra Fernando Funes, un chofer de camiones que viene desde Paraguay y se dirige hacia Chile. “Hace 10 días salí de Paraguay y me quedan 8 días más aproximadamente, será un mes para un solo viaje y no puedo terminarlo todavía”. Fernando Funes calcula que le llevará un mes finalizar su viaje. Foto: Alf Ponce

Funes, al igual que los demás choferes, no es la primera vez que tiene que atravesar esta situación. “Siempre es lo mismo acá, no se acomoda nada. Faltan muchas cosas, primero y principal no tenemos baños ni duchas, estamos llenos de tierra”, explica mientras limpia minuciosamente los neumáticos de su camión. Es que las horas de espera parecen eternas y muchos buscan hacer actividades para ganarle al aburrimiento mientras están varados.

Mirá la videonota completa

Cerca de las 12 del mediodía, del miércoles 25 de agosto, anunciaron que finalmente en el Paso Cristo Redentor se habilitó la circulación de transportes de carga. Algunos choferes suben a sus camiones y encienden los motores ansiosos por avanzar, aunque sea, algunos metros. La noticia los entusiasma, pero saben que podrán continuar su viaje lentamente y que probablemente los esperen 24 horas más hasta llegar a destino. Son 2.943 los camiones que quieren cruzar y las condiciones de la ruta en Alta Montaña no son las mejores, deberán circular a baja velocidad y con mucha precaución.