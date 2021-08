¡Carpinchos en riesgo! La campaña para evitar que los desalojen de Nordelta

Tras la polémica que generó la aparición de los carpinchos en Nordelta, en el partido de Tigre, en Change están juntando firmas para evitar su reubicación. Los vecinos de los barrios privados, cansados de los problemas que les causan estos roedores exigen de inmediato su desalojo.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, planteó que es posible la reubicación de los carpinchos aunque no cree que sea la única o mejor solución. Por parte de los protectores de animales piden la aprobación de la Ley de Humedales, que con los problemas climáticos que atraviesa la región, con las sequías e incendios cada vez tienen menos espacio para reproducirse los animales autóctonos del lugar.

La intención por parte del gobierno es lograr una convivencia armoniosa entre los vecinos y estos roedores, u otras especies nativas del Delta. Aunque estos animales se reproducen rápidamente, se debe lograr un equilibrio para evitar su desalojo.

En Nordelta, este último año la población del animal autóctono creció un 17%

En Change las personas se organizaron para exigirle al gobierno bonaerense proteger a los carpinchos y que no los reubiquen. Tamara, vecina de barrio privado expresó, “Vivo en Nordelta y me parece que los habitantes de la ciudad debemos convivir con los habitantes autóctonos. El humano debe ser educado para coexistir y no destruir sólo sus hábitats y reubicarlos”. Actualmente juntaron más de 55.000 firmas y esperan llegar a las 75.000 y presentarlas a las autoridades gubernamentales.

En la petición se detalla, “Necesitamos de tu firma para que impidamos este atropello donde los vecinos no fuimos consultados y donde las autoridades, llevadas de las narices por un puñado de propietarios y la desarrolladora, pretenden decidir sobre el hábitat del lugar donde miles de familias vivimos hace casi 2 décadas sin un solo incidente”.