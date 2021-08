Estas canciones de los Rolling Stones coronaron a Charlie Watts como genio de la batería

Los Rolling Stones son una de las bandas más legendarias de la historia de la música. Desde su fundación en la temprana década del 60 hasta el día de hoy sus éxitos musicales unen a fanáticos de todas las generaciones.

Charlie Watts, baterista histórico de la banda, falleció hoy a sus 80 años. Fue una parte fundamental de los Rolling Stones, grupo del cual fue parte desde sus comienzos hasta el día de su muerte. Lo recordamos con 4 canciones de la banda donde brilló la batería.

Emotional Rescue (1980). Es una canción de los Rolling Stones perteneciente al álbum homónimo publicado en 1980. Al momento de su lanzamiento tuvo una gran aceptación entre los fanáticos y popularidad a nivel mundial, posicionándose en el top 10 de las canciones más oídas en Estados Unidos y Reino Unido en ese año.

Ya en los primeros segundos de la canción se aprecia el protagonismo que tendrá Charlie Watts y su batería a lo largo de los poco más de cinco minutos de duración. Un dato curioso, los Rolling Stones tocaron Emotional Rescue en vivo por primera vez en el 2013, en un concierto en Los Ángeles.

Out Of Control (1998). Fue el tercer sencillo perteneciente al álbum Bridges To Babylon, de finales de 1997. Cuenta con una fuerte inspiración en Papa Was a Rollin' Stone, tema publicado en 1972 por The Temptations. En esta canción ya había una predominancia en la batería, por lo que en la canción de los Rolling Stones también lo hubo y fue un espacio para que Charlie Watts demuestre sus habilidades musicales.

En la última visita de los Rolling Stones a Argentina interpretaron esta canción en el estadio Único de La Plata frente al calor de más de 50.000 fanáticos.

Anybody seen my baby? (1997). Al igual que Out Of Control, esta canción fue publicada dentro del disco Bridges To Babylon. La batería es uno de los instrumentos principales del tema, que lo acompaña de principio a fin. Tal fue la fama de lo hecho por Charlie Watts en Anybody seen my baby? que muchos aseguran que Madona se inspiró en ello para la creación de where life begins.

Aquellos afortunados que hayan podido estar en el estadio Monumental en el concierto de los Rolling Stones en 1998 podrán haber disfrutado de esta canción en vivo.



Under my thumb (1966). La icónica canción de los Rolling Stones fue publicada en el álbum Aftermath en 1966. Novedosa para la época no tardó en ganar popularidad entre los fanáticos de la banda. El rol de Charlie Watts fue importante para el desarrollo de la canción, el cual cientos de aficionados de la batería siguen replicando hasta el día de hoy con covers en redes sociales.

Lamentablemente, esta canción ocupa una pagina oscura de la historia de los Rolling Stones. Se cree que fue el tema que estaba interpretando la banda en el Altamont Speedway Free Festival de 1969 cuando los encargados de la seguridad asesinaron a Meredith Hunter, un fanático de 18 años. Por este motivo, la banda quitó Under my thumb de su repertorio en vivo por varios años.