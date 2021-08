La lluvia trajo alivio en Córdoba y custodian los campos para evitar nuevos focos de incendio

La llovizna que cayó desde la mañana en las zonas afectadas por los incendios forestales en Córdoba permitió enfriar el terreno donde ya "no se encontraban focos activos", indicaron autoridades provinciales y señalaron que quedará apostada una guardia en el lugar porque "el riesgo de incendio sigue siendo muy alto".



Además, funcionarios del Gobierno de Córdoba iniciaron hoy el proceso de relevamiento general de los daños ocasionados por los incendios en las localidades de los valles Calamuchita y Paravachasca, con el objetivo de avanzar en el plan de remediación a través de los programas públicos para la reparación social, ambiental y productiva.



El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta, sostuvo que “desde las 22 de ayer jueves no se encontraban focos activos, tampoco se registraron reinicios y comenzó la guardia de cenizas”.



Y, apuntó que a las 4 de hoy "hubo un chaparrón importante de algunos minutos" y por la mañana persistía "una llovizna en la zona”.



Esta situación sumada al trabajo de bomberos voluntarios, ETAC, Defensa Civil, y del Plan Provincial de Manejo del Fuego permitieron enfriar la zona sin posibilidad de reinicios.



El coordinador Regional de Bomberos Voluntarios, Lucas Reyes, manifestó esta mañana a los medios locales que "no quedan focos activos hoy" y que se encontraban con "guardia de cenizas para evitar que se reactive el fuego".



"Logramos que todo el perímetro quede frío y lo que estamos haciendo son recorridos permanente para que el incendio no se reactive", sostuvo Reyes y añadió que en la tarde de ayer hubo intervenciones en varios principios de incendios que "en todos los casos, pudieron ser sofocados inmediatamente".



Reyes advirtió que "el riesgo de incendios sigue siendo extremo", por lo tanto todos los cuarteles de bomberos de la región están en "alerta permanente".



Vecinos de la localidad de Potrero de Garay, la población más afectada por el fuego, celebraron esta mañana en las redes sociales que en las primeras horas comenzó a lloviznar en la región, situación que ayudó a la extinción total del fuego y al asentamiento de las cenizas.

El origen

El origen del fuego se registró el miércoles en Potrero de Garay, y luego se fue extendiendo hacia San Clemente, Intiyaco y Athos Pampa. En su recorrido serrano, el incendio arrasó con más de 50 cabañas del complejo conocido como Potrerillo Pueblo de Montaña, y otra veintena de los alrededores, en su mayoría de maderas y ubicadas en terrenos rodeados de pinares y otros árboles de gran altura.



Las llamas también alcanzaron a animales silvestres y de granjas, en tanto hasta el momento no se notificaron víctimas humanas.



Ante ello, el Gobierno provincial activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre para afrontar todos los daños materiales y ambientales que dejó como saldo el siniestro, además de asistir a los damnificados.



Además, en la reunión de hoy para el relevamiento de daños los funcionarios acordaron la conformación de una mesa multidisciplinaria integrada por el Gabinete provincial, sector académico, científico y ONGs para delinear un esquema de asistencia a los damnificados, a través del Fondo Permanente de Atención de Situaciones de Desastre, particularmente en las localidades más afectadas como Potrero de Garay y San Clemente.



Según la gobernación, la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio trabaja para obtener datos de imágenes satelitales sobre la cantidad de hectáreas de vegetación quemada.