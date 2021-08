Cómo será el regreso a las clases presenciales en las universidades

Los estudiantes universitarios ya se encuentran en el cuarto cuatrimestre de cursada virtual. Hasta ahora son los únicos que todavía no volvieron a una cercana “normalidad” pero, de a poco, los alumnos comienzan a pisar las aulas. Cada una de las instituciones debe presentar sus protocolos ante el Ministerio de Educación de la Nación, responsable de aprobarlos para el retorno a la presencialidad.

La idea es que este retorno a la presencialidad sea de manera híbrida, donde se pueda transmitir por streaming a los estudiantes que no tienen la posibilidad de asistir a clase. Cada universidad dictará sus propios protocolos y normas acerca de cómo retomarán estas clases. Existen ciertas instituciones donde la asistencia será casi obligatoria, en otras se recomendará que asista y si no lo logra hacer, deberá presentar algún justificativo o razón por la cuál uno no pueda asistir, ya sea por salud o distancia. La más aplicada y que se anunció en muchas de las universidades es que la asistencia presencial será completamente libre y cada alumno elija donde le resulte más cómodo cursar, siempre y cuando se conecte.

Cada alumno podrá escoger si prefiere ir a las aulas presenciales o asistir por Zoom.

Por las redes sociales, la Universidad Católica Argentina (UCA) comunicó que a partir del 14 de septiembre comenzará a recibir a sus estudiantes en las aulas ubicadas en Puerto Madero. Según la publicación, el Ministerio de Educación aprobó los protocolos que realizaron, donde le darán prioridad a los alumnos de primero y segundo año. Ellos suman un total de casi dos mil estudiantes, siendo 1/6 de su alumnado. La razón por la cuál estos jóvenes irán primero a las aulas es porque nunca vivieron la universidad de manera presencial y es algo fundamental para ellos. En cuanto a los estudiantes del último año, estiman que a principios de octubre también puedan ir. La metodología para asistir, es por las terminaciones de sus DNI, haciendo que cada joven vaya mínimo una vez cada dos semanas.

Otra de las universidades que ya comenzó con el retorno a clases fue la Universidad Torcuato Di Tella. En esta institución se aprobaron los protocolos y todas las carreras de grado tienen la opción de volver a las aulas desde el pasado martes 17 de agosto. Al igual que anunció la UCA, se volverá de forma híbrida contemplando los últimos números del DNI.