“La mejor vacuna contra la pobreza es la cultura del trabajo”: La interesante propuesta para sacar al país adelante

Hace unas semanas se transmitió por Youtube una conferencia donde participaron veintidós personas que ocupan un lugar muy especial en la coyuntura argentina. La propuesta se llama “La mejor vacuna contra la pobreza es la cultura del trabajo”, y está a manos del Movimiento por los Valores Argentina. La propuesta es generar un gran plan de capacitación laboral fundado en la demanda que tienen la producción y economía argentinas denominado “La cuarta revolución industrial”.

Mariano Obarrio, periodista y creador del movimiento, menciona que la cultura del trabajo tiene que reemplazar la cultura del asistencialismo con sus planes sociales, sustituyéndolo con capacitaciones laborales. Para poder recuperar la economía y esa cultura se debe rescatar al ser humano en todos sus aspectos: el físico, sanitario, laboral, deportivo y actitudinal. Así se le podrá dar dignidad, educación y libertad con el fin de escoger un oficio, aprenderlo y ejercerlo.

El movimiento intenta volver a poner en movimiento los valores humanos para crecer como país.

Los referentes del movimiento afirman que podrá llevarse a cabo con empresas y cámaras empresariales que creen valor y riquezas. También que diseñen la futura matriz productiva de la demanda del futuro, donde todos los sectores ayuden a capacitar a su gente, como los sindicatos, las empresas, las ONG´s y los sistemas educativos, entre otros.

La economista Diana Monino, plantea “Para que haya trabajo deben haber dos elementos. El primero es que una empresa que tenga perspectiva de negocio que proyecte crecer y que necesite más trabajadores. La otra cosa es que la gente esté en condiciones de trabajar. Que pueda, quiera o sepa trabajar. Puede no poder porque está muy lejos del lugar donde se necesita. Puede no saber porque no tiene las capacitaciones apropiadas para lo que se necesita, o puede no querer porque a lo mejor tenga subsidios (...) Para que esto se lleve a cabo la gente debe tener cierto tipo de entrenamiento, que tenga capacitación o educación. Estas cosas son muy diferentes una de otra, pero esenciales”.

Por otro lado, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso expresó su disconformidad por la falta de cultura de trabajo y explaya su perspectiva de cómo salir adelante: “A medida que pasan los años los distintos gobiernos han avanzado con el Estado, donde se quiere controlar todo. Un Estado omnipresente, excesivo, que exprime con impuestos a quienes producen y fabrican”. También Abram comentó acerca de la dificultad acerca de las inversiones dentro del país. “Según el banco mundial, entre los países que más exprimen a sus empresas Argentina está en el puesto número veintiuno. Eso quiere decir que hay 170 países que tratan mejor a los que trabajan y quieren producir, desde argentinos a extranjeros. Entonces nos llama la atención por qué la gente no quiere invertir acá y lo hace afuera”.

Buscar valores en situación de encierro

El Movimiento por los Valores de la Argentina aborda la recuperación del ser humano con el propósito de que también puedan recuperarse la economía y la familia. Por eso participó Coco Oderigo, creador de Espartanos, la fundación trabaja con presos y a través del rugby busca promover que las personas adquieran un oficio. “Están a la espera de la libertad, pero recuperaron la libertad interior”, menciona Mariano Obarrio.

Oderigo confesó que “cuando miras de verdad a la gente a los ojos, traspasas esa mirada y llegás al corazón. Al momento de llevarle a alguien esa pasión de lo que uno hace, que en este caso es jugar al rugby, lo mirás a los ojos y le decís vos podes, el techo se lo ponen ellos. Ahí comienzan a superarse a uno mismo porque descubren cosas nuevas, talentos nuevos, nadie les dio ese abrazo de chicos y te lo da de grande, es espectacular. Ese es el lugar donde uno quiere ir”.

Estos focos son uno de los más importantes que creen quienes participaron que son fundamentales para sacar al país adelante, siendo los valores los más importantes. Desde cambios que nacen en la personalidad y formación de una persona hasta transformaciones externas como avances políticos y económicos. La angustia por el elevado porcentaje de pobreza en la Argentina, el número de desempleados, falta de oficios y educación, llevó a que se cree esta conferencia donde se busque pensar, debatir y buscar una solución a los problemas que afectan a todos los argentinos.