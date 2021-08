Videos: continúa en pleno centro de Mendoza el reclamo de los profesionales de la Salud

El conflicto que sostiene el gremio de la Salud con el Gobierno de Mendoza no cesa y las manifestaciones del personal que trabaja en clínicas y hospitales de la provincia sigue en pie de guerra.

La llegada de la columna.

Hoy AMProS desarrolló una asamblea interhospitalaria para determinar un nuevo plan de lucha frente al rechazo de la nueva oferta salarial que hizo el Gobierno de Rodolfo Suarez.

Según explicaron desde el gremio a MDZ, lo que ofreció el Ejecutivo era un aumento del 11% al básico en dos cuotas no acumulables sobre el sueldo de noviembre de 2020, eliminando los dos bonos. Mientras que en la propuesta que el sindicato envió se contemplaba el 45% de aumento en un solo tramo y el cronograma de pase a planta al régimen 27 de los licenciados en Enfermería, entre otros pedidos.

Las marchas, mientras tanto, se mantienen y un nuevo movimiento se produjo hoy, 13 de agosto, minutos antes de las 21 horas. Cientos de personas vestidas con sus guardapolvos y batas blancas y con velas encendidas, bajaron desde el Hospital Lagomaggiore por la calle Arístides Villanueva e hicieron una parada en el frente del edificio en donde funciona la Redacción de MDZ Online y MDZ Radio, clamando visibilidad.

"No damos más. La injusticia que vivimos es muy grande y no vamos a parar", resumió una de las jóvenes que se acercó a la puerta del diario entre el sonido de los cánticos y los bombos. En el siguiente video puede verse la magnitud de la marcha, entre las típicas luces de los bares de la calle Arístides Villanueva.

En la mañana, Isabel Del Pópolo -titular de AMProS- aseguró que puede llegar a haber un nuevo paro, y pidió que el Gobierno no amenace a los trabajadores de la salud. "Estamos a un paso de la tercera ola, y le decimos al Gobierno que no amenace a los profesionales diciendo que no vayan más a las asambleas, que no amenacen. Toda esta falta de derecho esta avisado en la OIT y en la Subsecretaría de Trabajo".

A continuación, más imágenes que muestran la espontánea parada de los profesionales en la puerta de MDZ y la continuación de su marcha.