Profesionales de la salud aseguran que el Gobierno de Rodolfo Suarez los amenaza

AMProS desarrolla una asamblea interhospitalaria para determinar un nuevo plan de lucha frente al rechazo de la nueva oferta salarial que hizo el Gobierno de Rodolfo Suarez. Según detallan desde el gremio, lo que ofreció el Ejecutivo era del 11% al básico en dos cuotas no acumulables sobre el sueldo de noviembre de 2020, eliminando los dos bonos. Mientras que en la propuesta que el sindicato envió se contemplaba el 45% de aumento en un solo tramo, el cronograma de pase a planta al régimen 27 de los licenciados en Enfermería, entre otros.

Ampros en el Predio de la Virgen

Durante dos días se discutió en Casa de Gobierno qué sucedería con los profesionales de la Salud en relación a los reclamos que se están solicitando. Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes la ministra de Salud Ana María Nadal, de Gobierno Víctor Ibañez y de Hacienda Lisandro Nieri. Desde AMProS aseguraron que no se llegó a ningún acuerdo en cuanto a la propuesta salarial verbal ofrecida, ya que fue considerada totalmente insuficiente.

Actualmente, en el Predio de la Virgen, en el departamento de Guaymallén, se está desarrollando una asamblea interhospitalaria para que los referentes de los centros asistenciales voten una nueva medida de fuerza para los próximos días.

Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS, describió que por culpa del "bufón del rey" hay acuerdos salariales que no se pueden negociar con el Gobierno. "Tenemos el problema de que han usado al bufón del rey, ¿quién es el bufón? el señor que dirige ATE y eso lo bajó ATE. Ellos tienen las manos atadas pero acá hay muchos gremios que puede representar con honestidad al régimen 15, vamos a salir a la calle hasta que obtengamos con lo que creemos que hay que obtener".

Para finalizar, Del Pópolo aseguró que si de la votación sale un nuevo paro, que el Gobierno no amenace a los trabajadores de la salud. "Estamos a un paso de la tercera ola, y le decimos al Gobierno que no amenace a los profesionales diciendo que no vayan mas a las asambleas, que no amenacen. Toda esta falta de derecho esta avisado en la OIT y en la Subsecretaría de Trabajo".