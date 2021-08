La clave para impulsar el desarrollo de tu empresa, según Gastón Irigoyen, CEO de Pomelo

Gastón Irigoyen desarrolló el negocio de agencias digitales en América Latina para Google y fue el quinto empleado que tuvo esta empresa en Argentina. También formó parte del lanzamiento del programa de partners de YouTube en Europa. La mayoría de las empresas por las que pasó tuvieron un notable éxito y algunas fueron vendidas por sumas millonarias. Por esta razón, se le preguntó a Irigoyen cuál fue la clave para que esos proyectos triunfen.

Hernán Corral, Gastón Irigoyen y Juan Fantoni: Fundadores de Pomelo.

Irigoyen es licenciado en Relaciones Internacionales y egresado de la Universidad de San Andrés. Actualmente trabaja como CEO de Pomelo, empresa que busca proveer de infraestructura financiera a toda América Latina. Además de sus trabajos ya nombrados, se desempeñó como CBO de Restorando (luego adquirida por TripAdvisor), CEO de Guidecentral (luego adquirida por wikiHow), CEO de iMundial (adquirida por KIA Motors) y de Naranja X.

A lo largo de su carrera profesional, conoció nuevos avances tecnológicos y culturas ya que trabajó en países como Irlanda y Estados Unidos. El hecho de pasar por empresas pertenecientes a variados sectores de la tecnología le permitió valerse de herramientas muy diversas y complementarias.

-Todas las empresas por las que pasaste resultaron exitosas...

- No se trata de mí, si no de los distintos equipos. Una empresa no la hace una persona. Lo que es importante es tener la capacidad de contratar muy buena gente. Hay mucha competencia en la industria tecnológica por el talento y más desde la pandemia. La cuarentena eliminó fronteras, la gente puede trabajar desde su casa y los perfiles más técnicos son más accesibles.

-¿Cuál es tu método para seleccionar a los empleados?

- Me considero exigente en el armado de equipos y he armado rápido equipos prestando atención a la calidad. En Pomelo llevamos 5 meses de vida y ya somos 65 personas. Aprendí a contratar rápido con calidad. Además, como líderes tenemos muchas limitaciones y hay que traer gente que complemente bien, es importante saber nuestras debilidades para eso. Hoy la gente trabaja mucho por propósito, y el nuestro es elevar los servicios financieros en América Latina donde el 40, 45% de la población no tiene acceso a un banco o a algún servicio financiero. Ahí se notan los países en vías de desarrollo y los desarrollados. En Pomelo queremos crear una infraestructura que le permita a toda América Latina y a los actores dar más servicios financieros.

Se está viviendo un gran boom fintech en Latinoamérica y Pomelo busca ser protagonista de este cambio.

-¿Por qué no permaneciste en un lugar sino que decidiste innovar con nuevos proyectos?

- Siempre trabajé en tecnología pero en industrias diferentes. Primero publicidad online con Google, contenidos online con Youtube y Guidecentral, marketplace con restorando, fintech con Naranja X y Pomelo. A mi esto me permitió tener herramientas de muchas industrias diferentes, eso te mantiene alerta a ver qué cosas puedes aprender de un sector y replicar en el otro.

No soy especialista de ninguna industria si no que soy un generalista de la tecnología.

En Naranja X nos encontramos con problemas estructurales, eso nos llevó a pensar porque no trabajabamos en algo de infraestructura y resolvemos problemas más grandes, de raíz. Armamos un banco digital, pero todas los bancos digitales, todas las billeteras virtuales, todas las cripto wallets, todas las plataformas de préstamos de América Latina necesitan esa infraestructura y ese sistema operativo. Es el deseo emprendedor de poder ejecutar eso.