¿Puede la vacuna contra el coronavirus influir en tu vida amorosa?

Las apps de citas tomaron partido en la grieta que hay entre quienes se manifiestan a favor de la vacunación contra el coronavirus y los que están más cerca del movimiento anti-vacunas. Conscientes de que en el medio hay muchos jóvenes (y no tanto) con dudas sobre la importancia de recibir la vacuna o que simplemente lo postergan por desidia apps como Tinder, Bumble, Happn o Adoptá un chico levantaron su bandera.

"Ya me vacuné", dice la etiqueta de Bumble, una aplicación que promueve que los usuarios se encuentren a partir de intereses en común y, los más importante, donde las mujeres son quienes toman la iniciativa: ellas son quienes deben comenzar la charla en caso de estar interesadas. Seg{un estudios hechos desde la aplicación, uno de cada cuatro usuarios no tendría una cita con alguien que no se haya vacunado contra coronavirus. En esta línea, Samantha García, directora de marketing para América Latina en Bumble, afirmó que “la seguridad y las precauciones relacionadas con COVID son una gran prioridad para nuestra comunidad" y justificó con esta búsqueda la creación de una etiqueta que permita identificar a las personas ya vacunadas. El objetivo, aseguró, es incentivar a que más personas decidan vacunarse.

En la misma línea se encuentra Tinder, que en Gran Bretaña regaló un "super like" a los usuarios que ya se hayan vacunado y agreguen a su perfil una etiqueta a favor de la vacunación. También OKCupid ofrece beneficios. En sus análisis detectó que las personas vacunadas reciben un 14% más de matches.

En Argentina, AdoptáUnChico realizó su propia encuesta. Y confirmó lo que esperaba: las argentinas están más dispuestas a entablar una relación con alguien que se haya vacunado que con alguien que le esquive a la inmunización. El 44% de las usuarias contestó que se sentirían más seguras con alguien que ya se vacunó (o piensa hacerlo en el corto tiempo).

Entre las 2000 encuestadas, el 87% dijo haber recibido la vacuna contra el coronavirus o tener previsto recibirla en el corto plazo. "Además, un 22% afirmó que es indispensable que su cita tenga la misma postura en este aspecto”, según explicó Rocío Cardosa, project manager de AdoptáUnChico.

El 38% de las personas encuestadas reconoció que la vacunación fue un tema de conversación durante sus últimas citas. Y, en este sentido, Cardosa explicó: “las argentinas desean seguir con su vida amorosa y las apps de citas han sido un espacio idóneo en esta época de distanciamiento social. Sin embargo, no dejan de lado la posibilidad de seguir encontrándose cara a cara con sus citas y, para ello, no subestiman la relevancia de hacerlo de manera segura”.

En la app los chicos tienen etiquetas a las que los desarrolladores sumaron "viene con vacuna". Esta información aparece en el perfil perfil junto con el color de sus ojos, gustos y estilo. Y se espera que quienes tengan ese atributo reciban más likes que quienes hayan optado por no vacunarse.

Unjected o el "Tinder antivacuas" prohibido por Apple

Del otro lado de la grieta se encuentra Unjected, la app a la que muchos denominan "tinder de vacunas", ya que permite que se encuentren personas que no están a favor de la vacunación. Esta aplicación fue creada por dos mujeres de Hawaii y se presenta como el espacio para que se crucen las personas que apoyan la autonomía médica y la libertad de expresión.

Originalmente funcionaba como cualquier otra app de vínculos que las personas usan para encontrar pareja y amigos, pero se convirtió en una suerte de red de antivacunas donde se distribuye material que justifica esta postura. Así luce el perfil de Unjected. Su primera cuenta ya fue prohibida por Instagram.

La misma ha sido deshabilitada por Apple de su store porque promocionaba una postura que la compañía consideró inapropiada en el contexto de pandemia. Y sse convirtió en blanco de Google que obligó a dar de baja su feed social, donde abundaban las fake news en torno al coronavirus y la inmunización. Las creadoras de la app señalan que fueron censuradas y arguyen que su postura es a favor de la libre elección. Explicaron que no se oponen a la vacuna en sí misma sino al hecho de que sea obligatoria.