Horóscopo semanal del 2 al 6 de agosto: un tránsito apasionado para todos los signos

Con ciclos que concluyen ahora pero comenzaron sus procesos de finalización 6 meses atrás todos y cada uno de los signos están revolucionados en algún aspecto y recuperando la pasión perdida, en bastantes casos.



Sólo habrá que animarse. La consigna es explorar. Aquí, las claves para sondear los aspectos de esta semana con éxito, signo por signo.

Horóscopo para Aries

Muchas ganas de nuevos planes, se abre un período completamente nuevo, lleno de entusiasmo y de nuevos aires. La organización cotidiana cambia, hay una sensación de liberación y se multiplica la energía para dedicar a asuntos antes postergados.



El consejo es abordar la nueva etapa con calma. Sin hacerlo de golpe. Los arianos aman la acción pero no habrá que olvidar su dimensión más planificadora para llevar a cabo las acciones con éxito.

Horóscopo para Tauro

Termina el mes y comienza uno nuevo de una forma sumamente positiva para las personas nacidas bajo el signo de Tauro. Nuevos desafíos se aproximan, llenos de nuevos aprendizajes, amigos y también obstáculos a superar que traerán los grandes crecimientos de una etapa distinta a la de la primera parte del año.



En cuanto a la salud, no deberán cuidar los pies, los dedos y las articulaciones.

Horóscopo para Géminis

Familieros y sociables, las personas nacidas bajo el signo de Géminis abren una era de festines y encuentros tan demorados y ahora posibles que no pueden otra cosa que gozar y ser felices. Disfrutar, siempre con los cuidados y las atenciones del caso, es la consigna.

Dinamismo en el plano laboral, un proyecto lleva al otro, buena liquidez y perspectivas financieras prometedoras. Se acerca un viaje importante, planificarlo bien y ultimar detalles llevará tiempo. Tomarlo con calma es parte del disfrute.

Horóscopo para Cáncer

Cuando los nacidos bajo este signo están con energía positiva no los para nadie, cuando no pueden ser los más necios y herméticos, por más nuevos aires que soplen en el universo.

Por eso, especial atención al mal humor y ataques de ira. Hablar acerca de lo que les pasa es una buena idea. No guardar rencores ni especular acerca de los motivos ajenos.

Horóscopo para Leo

La energía del sol y el clima astral invitan a dar el máximo esfuerzo y apasionarse por aquello que realmente se desea. La iniciativa atrae gente con buena vibra alrededor de los nacidos bajo este signo y los planetas se alinean para que se concreten grandes proyectos laborales, ambiciones de optimización de procesos dentro de ámbitos profesionales y nombramientos.



Buen momento para sellar tanto fuego con la firma de contratos, alquileres, ventas y otros documentos formales.

Horóscopo para Virgo

Pocos signos son tan prácticos y llenos de iniciativa como Virgo. Pero esta semana se encontrarán desganados. Por eso habrá que tener especial cuidado y no dejarse arrastrar por personas pesimistas del entorno ni ese desgano interno que a veces puede dar tristeza sin razón.

La influencia de Venus hará posible que relaciones amorosas complicadas puedan dialogar y reconciliarse.

Horóscopo para Libra

Ponerle fin a los avances ajenos sobre las decisiones propias es una cuestión de salud mental. Por muy apasionados y bienintencionados que sean los comentarios de familiares cercanos el rumbo propio es eso: propio.

Límites claros y sin demasiadas explicaciones será la salida más decorosa a confusas intromisiones de las que Libra no puede seguir haciéndose cargo. Su personalidad bondadosa y armoniosa tiende a querer equilibrar siempre las discusiones pero eso no lo lleva a buen puerto en este caso.



Esta semana será un buen momento para conectarse con el propio deseo, llevarlo adelante y dejar a un lado opiniones improductivas. En cuanto a la salud, siga con los buenos hábitos. Los resultados no son inmediatos pero los efectos serán duraderos.

Horóscopo para Escorpio

Se suavizan por fin tensiones al interior de la pareja. Renace la pasión y los proyectos de a dos. Todo parece ordenarse. Los pequeños de la casa pasan por un período de calma, crecimiento y alegre seguridad, fruto de tanto trabajo hasta aquí.



Disfurtarlo pero sin relajarse demasiado porque pronto aparecerán novedades en lo económico vinculado al trabajo y habrá mucho qué hacer.



Horóscopo para Sagitario

Alguien cercano quiere aconsejar a los nacidos bajo este signo pero no lo logra. Dejarse cuidar no les es tan simple a los de Sagitario pero están atravesando un período en el que esto les vendría bien. El autocuidado llegará pero mientras tanto, rodearse de quienes pueden ser una influencia positiva para cada quién es una buena idea.

En cuanto a la salud, los sagitarianos deben acompañar sus cuidados físicos con momentos de ocio. Salir a caminar, hacer natación o andar en bicicleta son actividades que no sólo benefician al cuerpo sino también a la mente. Probar no cuesta nada.



Horóscopo para Capricornio

Es necesario poner en marcha esa faceta romántica y apasionada que los Capricornianos llevan muy dentro de sí. Es el momento de entregarlo todo. Si en el pasado otras personas actuaron mal, no tiene porqué volver a ocurrir. El miedo no es buen consejero en el amor.

En lo económico, pedir un aumento o reclamar lo que corresponde tampoco se puede hacer desde el miedo. Empoderarse y argumentar será el primer paso, pero antes de siquiera ir por eso habrá que creer que se lo merece.



Horóscopo para Acuario

La luna llega a dar un impulso de dinamismo, energía y entusiasmo que se reflejará en todas las dimensiones de la vida de los nacidos bajo el signo de Acuario.

Renovadas ganas en el amor y la pareja, ideas y proyectos en el plano profesional, entusiasmo por formar equipos para practicar deportes o liderar grupos artísticos. Mente abierta, corazón ilusionado, una semana despejada y positiva para todos los acuarianos. Adelante.



Horóscopo para Piscis

Se acercan días de mucho trajín luego de la desconexión y el descanso. Todos los preparativos valdrán la pena y la rutina retorna con la fuerza positiva que trae la luna.



La vida de Piscis se enriquece y pronto llegarán proyectos nuevos en lo laboral, logros en lo económico y viajes familiares memorables. Seguir trabajando con esfuerzo e intentando formar equipo para colaborar con los objetivos es el camino que lleva a las recompensas que vendrán.