Efemérides: ¿qué sucedió un 10 de julio?

Nace un importante inventor y se celebra un día para recordar a una legendaria banda de la música. Estas son algunas de las principales efemérides del 10 de julio que ocurrieron en Argentina y el mundo.

2001 - SELECCIÓN ARGENTINA. La Asociación del Fútbol Argentino dispone que la selección nacional no compita en la Copa América de Colombia por razones de seguridad ante amenazas y ataques terroristas cometidos en el país caribeño en plenas negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Honduras ocupó la plaza de Argentina en este torneo, que Colombia ganó por primera vez.



1954 - NEIL TENNANT. Nace en el municipio inglés de North Tyneside el cantante y compositor Neil Francis Tennant, vocalista del grupo de tecno pop británico Pet Shop Boys, con el que grabó catorce discos.



1854 - BOLSA DE COMERCIO. Se funda la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuya primera sede funcionó en una casa propiedad de la familia del general José de San Martín ubicada en la calle San Martín 118. Las operaciones con piezas de oro fueron las primeras llevadas a cabo en la entidad controlada por la Comisión Nacional de Valores.



1856 - OTTO KRAUSE. Nace en la ciudad bonaerense de Chivilcoy el ingeniero y educador Otto Krause, fundador en 1899 de la primera escuela de enseñanza técnica de la Argentina que hoy lleva su nombre. Krause estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó de ingeniería de la Universidad de Ciencias Exactas de Buenos Aires.



1916 - ARGENTINA 1 BRASIL 1. Las selecciones de Argentina y Brasil empatan 1-1 en el Campeonato Sudamericano con goles del brasileño Alencar y de Juan Laguna, que estaba en la tribuna y el equipo “albiceleste” debió reclutar para completar su formación de once jugadores para comenzar el partido, que se disputó en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.



2020 - DIA DE LA GANADERIA. Se conmemora en reconocimiento a la importancia de la actividad ganadera y a la fundación de la SRA



1856 - NIKOLA TESLA. Nace en la localidad de Smiljan (Imperio Austrohúngaro y actual Croacia), el ingeniero, físico e inventor Nikola Tesla, cuyo trabajo sentó las bases de los sistemas modernos de generación y distribución de energía eléctrica y del motor de corriente alterna. Sus inventos contribuyeron al surgimiento de la Segunda Revolución Industrial, a comienzos del siglo XX.





2015 - OMAR SHARIF. A la edad de 83 años, muere en El Cairo el actor egipcio Omar Sharif (Michel Demitri Chalhoub), ganador de tres premios Globo de Oro, quien actuó en más de 30 películas, entre ellas las célebres Lawrence of Arabia (1962) y Doctor Zhivago (1965).



1960 - COPA UEFA. La Unión Soviética es el primer campeón de la Copa de Naciones de Europa, la actual Eurocopa, al vencer por 2-1 a Yugoslavia en el estadio Parque de los Príncipes de París. El delantero francés Just Fontaine, con ocho goles, fue el goleador del primer torneo de selecciones organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA por su sigla en inglés).



2020 - DÍA BEATLE. Se conmemora el día de 1964 en el que The Beatles regresa a Liverpool, su ciudad natal, luego de su primera gira por Estados Unidos, en coincidencia con el estreno de la primera película de la banda, A hard day’s night, (Anochecer de un día agitado), que fue un éxito que la lanzó a la fama mundial.