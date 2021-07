Damon Albarn, un artista para inspirarse

En esa época que arrancaba, surgió un movimiento que la prensa llamó por ponerle algo Brit Pop comandado por muchas bandas del Reino Unido como Supergrass, Pulp, Radiohead, The Verve y Travis entre otras. Pero había dos que lideraban la movida como un River Boca: Oasis y Blur. Algo parecido a lo que pasó con los Stones y los Beatles 30 años antes. O lo que pasó en Argentina en los 80 y 90 entre los fanáticos de Soda y los Redondos.

Los Oasis eran de Manchester, un barrio más de clase media baja y Blur eran un poquito más chetos, de Londres. Para la gente que le gusta comparar todo con todo, se podría decir que Oasis era más Boca, Stones y Redondos y Blur más River Plate, Beatles y Soda.

En estos dos videos se puede ver bien la diferencia de imagen.

Oasis eran liderados por los hermanos Gallagher, dos hermanos insoportablemente talentosos y arrogantes, con buenas melodías

Beatles pegadizas y un rock barrial inglés. Ponete a pensar en los hermanos más peleadores que conozcas, o en tus peleas infantiles con tus hermanos. Bueno, los Gallagher se peleaban diez veces más y no solo quedaba en la intimidad sino que la bardeaban con todo el mundo, en especial con su competencia.

"Ojalá se agarren SIDA y se mueran" llegó a decir Noel de los Blur en mitad de los 90. Si hubo un enfrentamiento en los 90 entre ellos, la primera batalla la ganó Blur, pero la guerra la ganaron los hermanos con su segundo disco que tenía Wonderwall que se cantó en todo el mundo y era parte del excelente "What's the story morning glory".

Una época diferente a hoy, donde cada single y cada disco se medían en la rotación de MTV y ventas de CD´S, hoy ambos ya casi extinguidas. Es muy buena esta foto de esa época en un partido de fútbol que se jugó entre diferentes bandas y que resume muy bien lo que fue el clásico del Brit Pop.

Pero el tiempo pasó y los Oasis se repitieron musicalmente y al final se separaron y armaron dos bandas que ni fu ni fa y a los cincuenta años siguen peleando más que dos hermanos de quince. Y los Blur siguieron un tiempo más, se alejaron del sonido Brit Pop, experimentaron más con la electrónica y hasta el punk, pero bueno, se separaron también y volvieron diez años después con un discazo, una gira y una nueva cuenta bancaria en Suiza.

Lo importante es que en el medio de esta historia, Damon hizo de todo a nivel musical y hoy se podría decir que les pasó el trapo a los hermanitos. Arrancó viajando por África y sus alrededores, creando colectivos musicales junto a otros músicos y finalmente grabando Mali Music, un disco a beneficio de una ONG.

Con el nuevo milenio y en la última etapa de Blur, lanzó el grupo Gorillaz que al día de hoy sigue vigente y cada vez más creativo. Una idea super creativa acerca de una banda de dibujos animados comandada por 2D, Murdoc, Noodle y Russell que sacan discos muy flasheros con muchos músicos invitados, buenos videos clips y hasta se presentan en vivo. No es raro que un día vayamos todos a ver la película.

Otro proyecto interesante y experimental fue The Good, The Bad and The Queen, un supergrupo sin nombre (The Good…en realidad es el nombre del disco y no de la banda) y liderado por Albarn, el bajista Paul Simonon, leyenda del punk y exbajista de The Clash, Simon Tong, exguitarra de The Verve y el nigeriano Tony Allen leyenda y creador del sonido ¨Afrobeat¨. Música narcotizante con letras antibélicas, suenan como un Blur en trance y recorriendo galaxias destruidas.

Rocket Juice and the Moon fue otro proyecto de otra mini superbanda hecho con Flea, el bajista de los Red Hot Chilli Peppers y el batero de "The Good". Por último está Everyday Robot, el disco que lo consagra como solista, donde te recomiendo algunos imprescindibles como Hostile, Lonely Press Play o el gospeliano Heavy Seals of Love Es mucha música y es imposible que te guste todo, tiene temas aburridísimos también. Y eso que no te conté de que también sacó una ópera y que hizo música para películas. Por eso hay que sacarse el sombrero por este inglés que tiene hormigas en el trasero y en estos momentos ya debe estar pensando en qué proyecto hacer de los miles que debe tener en la cabeza. Lo último que se sabe es un nuevo tema solista que sacó en Junio Polaris, adelanto de otro álbum en solitario.

Y si te interesa saber qué pasó con la pelea de Oasis y Blur te cuento que por lo menos con Noel terminó todo bien, si buscás en internet vas a encontrar una conmovedora versión de Tender, 20 años después de que se deseaban lo peor.

Una playlist para conocer al cantante de Blur y Gorillaz

Para terminar voy a mezclar la cocktelera y te voy a dejar un buen trago llamado ¨ALBARN¨ con un toque de Blur, una rodaja de

Gorillaz, y una pizca de The Good.

Girls and Boys, hitazo de plena época del brit pop.

The Universal, misma época pero aflora la emoción que tiene este muchacho con un estribillo que te pone la piel de pollo.

Tender, himno de la banda de su etapa más creativa y conflictiva

Song 2, esta te puede sonar de los primeros FIFA de la Play.

Out of time, del disco previo a la separación.

Clint Eastwood, la mejor presentación para presentar Gorillaz

Feel Good Inc, dibujos animados que levantan tu día.

On Melancholy Hill, los Gorillaz y vos en la ruta perfecta hacia el paraíso.

History Song, del supergrupo ¨The Band…¨ para recorrer los escombros de una ciudad destruida.

80’ song, del mismo supergrupo, un fondo de tema de los 50, donde aparece la voz de Damon iluminando la sala.

Mr Tembo, tema de su disco solista dedicado a un elefante bebé que conoció en un viaje, para poner mientras te cambias a la

mañana.

Heavy seas of love, tema de misa para un domingo previo al bajón.

Lonely press play, acerca de la soledad y la compañía de la música, Si te sentís solo, dale play.

Ong Ong, final muy feliz para la vuelta del reencuentro de BLUR.

Te hice una playlist de este cocktail en Spotify. Si necesitás compañía dale Play Damon Albarn y Liam Gallagher

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"