Sanidad sin acuerdo paritario: se reprograman los turnos ambulatorios

"Sin salario no hay salud", es el reclamo del personal Sanitario que para durante cuatro horas por turno. La medida fue confirmada por la Federación Argentina de Prestadores de Salud debido a la falta de un acuerdo paritario en el sector.

"En el día de hoy, en el marco del paro nacional de sanidad estamos en el Hospital Italiano realizando el mismo", explica César Latorre, delegado gremial del hospital Italiano de Buenos Aires. "Es una vergüenza que a dos meses de vencida la paritaria sigamos discutiendo si tenemos que cobrar mejor o no. Cobramos salarios iniciales básicos por debajo de la línea de la pobreza. Lo cual es una contradicción con la pandemia en sí misma".

El reclamo de los trabajadores de la Salud surge a partir del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de salud el 30 de junio. Empresarios del sector privado de la salud y sindicalistas tenían 15 días para llegar a un acuerdo que no se logró. El reclamo de los trabajadores es claro: "Estamos muy cansados, muy enojados y por eso estamos tomando esta medida que no nos deja otra alternativa. No se hubo ninguna propuesta concreta con las patronales de la salud ponen de rehén nuestro salario para poder hacer lobby empresarial", acusan.

Al ratificarse la medida, clínicas, hospitales y sanatorios debieron reprogramar sus turnos no urgentes. "Paramos y reafirmamos que sin salario no habrá salud porque no resignaremos nuestro salario", expresaron desde la cuenta oficial de la filial bonaerense del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

Según Latorre el reclamo podría profundizarse la semana que viene de no haber un acuerdo. "Puede ser que se extienda y sea más profunda. Estamos reclamando que sea de 48 horas la semana que viene", declaró.

En este contexto, la Federación Argentina de Prestadores de Salud anunció la reprogramación de turnos no urgentes en todas las instituciones del país. "A dos días de finalizar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación, los prestadores de salud no podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las Obras Sociales y las empresas de Medicina Prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje", dice el comunicado.

Mientras los sindicatos reclaman a las prestadoras que asuman la responsabilidad de conseguir fondos que permitan afrontar el aumento paritario, desde la FAPS indican: "Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente. Sin embargo, esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos, ya que no somos formadores de precios".

"Nuestros ingresos -que en definitiva son los recursos de los trabajadores- están estipulados por los aranceles que definen los financiadores (Obras Sociales, empresas de Medicina Prepaga, PAMI). Y si los financiadores no actualizan los aranceles que pagan, nuestros ingresos pierden día a día frente a los costos en alza".

Y, en la misma línea, reclaman que no hubo actualización arancelaria por parte de las prepagas, Obras Sociales o PAMI. "Durante todo el 2020, las Obras Sociales, PAMI y las empresas de Medicina Prepaga prácticamente no actualizaron los valores de los aranceles, mientras que nuestros costos subieron -y siguen subiendo-, incluso por encima de la inflación".

"Hoy nos encontramos en una calle sin salida en la que, de un lado, tenemos la responsabilidad de actualizar nuevamente los salarios de nuestros trabajadores y, del otro, nuestros ingresos están casi congelados. En el medio, miles de instituciones prestadoras de salud en todo el país al borde de la quiebra, con serias dificultades para poder subsistir y brindar salud normalmente a su comunidad", justifica el comunicado.