La verdad sobre la efectividad de la vacuna china en los jóvenes y cuál se aplica en Argentina

En la red social más elegida por los centennials, TikTok, se viralizó una joven llorando mientras habla con su abuela y le cuenta lamentándose porque le aplicaron la vacuna china. Las difusiones en torno a su eficacia corrieron entre esta generación y a su vez, estos trotamundos, se asustan ante la posibilidad de que no los dejen ingresar a otros países por tener esa inoculación.

En Argentina la vacuna china que se aplica es la Sinopharm y sobre ella hablaron 3 médicos infectólogos, quienes también dieron su opinión sobre la posibilidad de que el país ponga en práctica un pasaporte sanitario recreativo.

Lo que hay que saber sobre la seguridad de la vacuna china

"La mejor vacuna es la que te den primero", dicen los infectólogos consultados por MDZol.

Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), dijo que la Sinopharm se aplica principalmente en los más jóvenes justamente porque "son parte de la población donde tiene mejor indicación, ya que las vacunas inactivadas con esas características son las más estudiadas".

Por otro lado y si bien todas las vacunas son igual de eficaces para disminuir considerablemente el riesgo de desarrollar formas graves de covid o muerte, la Sinopharm es un poco menos eficaz que las otras en cuanto a contagiarse la enfermedad. Sin embargo, como de por sí esta población es la que menos padece consecuencias por coronavirus, seguiría siendo la más adecuada. Siempre y cuando se trate de jóvenes sin comorbilidades.

Por su parte la doctora Elena Obieta, médica infectóloga y miembro de la SADI explicó que una vacuna a virus inactivado es aquella hecha con "un virus del covid, pero que no nos puede enfermar". Este tipo de inoculaciones, "son seguras", y de hecho "la plataforma con la que se fabrican es la más conocida que tenemos. En cambio la de Moderna y Pfizer son estrategias de vacunación de diseño, aunque son seguras también".

Finalmente Daniel Pryluka. médico infectólogo y jefe de Infectología en el Hospital Vélez Sarsfield, dijo que el temor a la Sinopharm no tiene fundamento. "La mejor vacuna es la que te den primero". Y contó que "hasta ahora en Argentina hay 3 vacunas y todas son de alta eficacia para prevenir la enfermedad y de muy alta eficacia para prevenir formas graves por covid, internación o muerte".

"Negarse a una vacuna que puede salvar la vida no es la mejor política", opinó Pryluka.

El pasaporte recreativo sanitario

El pasaporte recreativo sanitario fue la medida exitosa de Francia para vacunar a más jóvenes.

En cuanto a las medidas que está estudiando Argentina de prohibir el ingreso a actividades recreativas, como recitales, bares y boliches, para quienes no estén vacunados, los 3 infectólogos estuvieron de acuerdo y mostraron opiniones relativamente similares entre ellos.

Obieta dijo: "No me parece mal. Es una cuestión de salud pública". El mensaje es: "No te querés vacunar, está bien, pero no vas a ser un vector importante de virus para la comunidad". Mientras que para Teijeiro es una medida adecuada, "para saber quiénes están protegidos y quiénes no. Habla de responsabilidad social. Lo hizo Francia, pero en Argentina también lo está aplicando Chacabuco. Es la tendencia y creo que ese es el camino".

Finalmente, Pryluka dijo que le parece "absolutamente razonable". Porque la gente que no se quiere vacunar "nos puede perjudicar a todos, ya que cuando uno se inmuniza se cuida a sí mismo y a los otros".

En aquel sentido y ya en líneas generales el infectólogo comentó que "los antivacunas están exponiendo no sólo a sus hijos, sino a toda la población. De hecho los últimos brotes de sarampión empezaron por niños no vacunados que viajaron al exterior". Con el pasaporte recreativo sanitario "no estamos prohibiéndoles vivir, les estamos diciendo: 'no te relaciones con gente que sí quiere vacunarse'. Si es legal o constitucional no lo sé, pero desde lo sanitario es absolutamente razonable", reiteró.

Finalmente, para viajes al exterior, otro temor que tienen los jóvenes, vale aclarar que hasta el momento ningún país del mundo a prohibido el ingreso para quienes tengan una determinada vacuna. La Comunidad Europea pide para moverse entre sus países vacunación completa con las vacunas habilitadas por la UE o PCR negativo. Con lo cual, si esto se extendiera a todo el turismo, con no tener la enfermedad bastaría para ingresar al país.

En tanto que en otros lugares no hay información oficial sobre esta prohibición.