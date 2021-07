Café torrado: prohibido en el mundo, pero permitido en Argentina

Muchos argentinos acostumbran a consumir café de manera diaria. En los últimos años, las variedades, preparaciones y calidades de esta bebida han crecido en nuestro país. Sin embargo, el tipo de café que más consumen es el torrado. ¿Qué es y por qué es ilegal en la mayoría del mundo?

¿Qué es el café torrado?

El proceso de torrar un café se realiza mediante el agregado de azúcar a los granos en el proceso de tueste. Esto genera una capa de azúcar quemada alrededor del grano con el fin de batallar con dos inconvenientes que surgen en el proceso de tueste tradicional: la merma y la baja calidad de la materia prima.

Por el lado de la merma, en el proceso de tostado de granos de café se llega a perder aproximadamente un 15% del peso del producto, por lo que un agregado de azúcar permite acortar esta brecha. Por eso los fabricantes de café torrado agregan hasta un porcentaje del peso de granos en azúcares.

Se estima que el 70% de los argentinos comienza su día con una taza de café.

Como es de esperarse, el agregado de un ingrediente al tueste de granos de café es un factor que altera el sabor de la bebida final. Entonces, ¿Por qué lo hacen? En la industria cafetera no cualquier grano es candidato a ser torrado, sino que esta herramienta se utiliza con el fin de tapar los defectos en el sabor de los granos de peor calidad.

¿Por qué es ilegal en el mundo?

Son cada vez más los países que prohíben esta práctica en la comercialización del café. El argumento principal son los perjuicios que puede generar el consumo constante de azúcar quemado a la salud humana. Esto se suma también a que muchas personas suelen añadir azúcar a su bebida, por lo que sin saberlo estarían consumiendo una cantidad aún mayor.

El café, una histórica bebida consumida mundialmente.

Milagros Maseras, licenciada en nutrición (MN: 7691) e integrante de CINME (centro de investigaciones metabólicas) aporta: “La exposición al calor que se utiliza para conseguir el café torrado puede generar sustancias tóxicas como la acrilamida, y destruyendo además de todas las propiedades antioxidantes beneficiosas de esta bebida. Si bien continúan siendo necesarios más estudios para determinar la cantidad de acrilamida que se produce al tostar el café con azúcar y sus efectos sobre la salud humana, la recomendación de varias autoridades sanitarias internacionales es la reducción a la exposición a esta sustancia.”

¿Cuál es la situación del café torrado en Argentina?

Argentina, Uruguay, Paraguay, España y Portugal son los países que actualmente permiten esta práctica. | Fuente imagen: https://www.freepik.com/

Argentina es uno de los cinco países del mundo que permite esta práctica en la industria cafetera, permitiendo hasta el agregado de un 10% del peso de café en azúcares, es decir, 1/10 del producto final será únicamente azúcares agregados. “A esta cantidad debe sumarse el agregado de azúcar por parte de los consumidores que puede llevar a una ingesta perjudicial para la salud, no por el consumo de café per se sino por el exceso del contenido de azúcar. Esta práctica puede contribuir a desarrollar enfermedades coronarias, hipertensión arterial, diabetes, aumento de peso y obesidad.” advierte la licenciada Maseras.

¿Cómo distinguir un café torrado de un café tostado?

Diferencia visual entre granos de café tostado y torrado. Fuente: www.cafesabora.com

La gran diferencia que podemos encontrar entre los granos de café torrado y café tostado es el color que presentan, siendo los torrados de un negro oscuro y brillante por la azúcar quemada que los recubre y el tostado un marrón opaco. Por otro lado, la forma más efectiva de saber que café estamos por comprar es leer la etiqueta del envase, donde se aclara si los granos en cuestión fueron tostados o torrados.

La nutricionista Milagros Maseras (MN: 7691) recomienda: “A la hora de elegir café optar el grano entero y molerlo personalmente previo al consumo debido a que recién molido el café conserva gran partes de sus características organolépticas como el olor y el sabor. En caso de no contar con un molinillo, optar por el café ya molido, de buenas marcas en supermercados que declaren no tener azúcar o en tiendas de café de especialidad. Si se consume café torrado evitar el agregado de azúcar a la bebida”. Último pero no menos importante remarca la importancia de familiarizarse y leer las especificaciones de la etiqueta para conocer la composición del café.