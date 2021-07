Cuba: el crudo testimonio de un cubano en Argentina

Me pasaron el contacto de R y me dijeron: “Llamalo porque es un cubano que tiene familia allá. Lo único que me pidieron es que no digamos su nombre porque pueden perseguir a sus familiares”. Me entusiasmó la idea al principio. Después lo sentí como un balde de agua fría por vivir tan de cerca eso que muchas veces a uno le cuentan, pero lo ve como algo lejano. Y me acordé del himno argentino “Libertad, libertad, libertad”.

Me fui a un lugar reservado de la oficina. Escribí su número en un papel, hasta por miedo a tenerlo grabado en mi celular. Desde allí marqué y del otro lado me atendió R.

R fue nacido y criado en Cuba, donde vivió hasta los 22 años. Decidió emigrar y hoy desde Argentina brinda su visión acerca de las protestas y represiones de la isla caribeña. Es una entrevista corta, pero vale la pena que la comparta con ustedes.

¿Hasta qué edad viviste en Cuba? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no querés revelar tu identidad?

Viví hasta los 22 años en Cuba. Una de las razones por las que abandoné Cuba está relacionado también con el porqué no quiero decir mi nombre. Somos tan pocos los que salen que ya sea por mi nombre o por el motivo por el que salí pueden llegar a mi familia que está ahí adentro. A mi acá no me va a pasar nada, pero puede haber represalias contra ellos en Cuba. Es normal en el gobierno, es una forma que tienen para guardad su supuesta integridad.

¿Estás en contacto con tu familia cubana?

Ya no, desde ayer cortaron las comunicaciones desde el Gobierno. Nadie sabe nada de nadie. ETECSA, que es la única compañía de comunicaciones de Cuba, restringió el acceso a internet para que el mundo no vea lo que está pasando en Cuba.

En el último contacto que tuve me contaron que las manifestaciones son cada vez más intensas y con más represiones. Los militares salen vestidos de civiles a reprimir a los ciudadanos y el presidente Diaz Canel incentiva a los revolucionarios comunistas a salir a las calles a enfrentar los protestantes, difundiendo un mensaje de odio enfrentando al pueblo contra el mismo pueblo.

¿Son habituales estas situaciones en Cuba? ¿Cuáles son los motivos que iniciaron estas protestas?

En Cuba no había protestas desde 1994, cuando se dio el famoso Maleconazo en La Habana. Desde ese año no hubo ninguna otra protesta porque los cubanos tenemos prohibido el derecho a huelga. Lo que pasó ahora es que la gente está tan harta hoy que prefieren ser golpeados pero intentar hacerse escuchar.

Las protestas actuales vienen de algunos meses atrás con manifestaciones aisladas que no tomaron mucha notoriedad, esta es la primera manifestación más masiva. Sucede por la falta de alimentos y medicinas en Cuba. Quien tiene un tratamiento médico no consigue sus remedios en la farmacia, no tiene las suficientes pastillas para tomar por mes.

En cuanto a la alimentación se rige con lo que el gobierno llama la libreta de abastecimiento, la cual te permite comprar cantidades limitadas de productos por persona. Todo está restringido y no hay abastecimiento suficiente, son cada vez más las familias que no pueden acceder a una alimentación digna. La gente está cansada. Al pueblo hay que tenerlo con comida, cuando no la hay y ves a tus hijos llorar por hambre ahí sales a protestar.

La pandemia agravó esta situación por el cierre total del turismo, lo que afectó gravemente a la economía del país. Sin turismo no hay divisas, y sin divisas no hay comida.

¿Cuál es tu opinión acerca del rol del Gobierno de Cuba?

Reconozco algo de lo que dijo Díaz Canel y que tiene razón. Es verdad que Estados Unidos apretó mucho al país con sus restricciones económicas, pero no podemos negar la culpa del sistema comunista, sistema que nunca funcionó en hechos reales en ningún lugar.

No toda la culpa es de Estados Unidos, si el sistema en el que te basas para gobernar, en 60 años no pudo proponer nada prospero es un sistema inútil. El que está matando al pueblo de hambre no es Estados Unidos, eres tú que no eres competente y no has sabido de crear políticas para darle al pueblo lo necesario.

¿Crees que estas protestas van a favorecer a Cuba?

La situación de cuba solo se puede resolver con diálogo y escucha de dirigentes políticos. Eso es lo que creo que debe pasar, pero tristemente no lo veo posible porque el Gobierno no va a tomar esa postura. Tampoco creo que una intervención militar de terceros sea una solución, solo va a crear más muertos.

La realidad es que dentro de Cuba no va a haber mucho cambio, estas manifestaciones las van a reprimir y los van a callar a como de lugar. Espero que esto sirva al menos para abrirle los ojos al mundo que históricamente hizo ojos ciegos a lo que pasa en Cuba. Desde hace 60 años que los cubanos prefieren arriesgarse a morir en el mar ahogados para escapar de la isla a que quedarse en ella.

Es hora de que el mundo se dé cuenta de que el comunismo no es un sistema como lo quieren mostrar ni una alternativa, el comunismo es la decadencia de la sociedad.

Al cierre de la entrevista, R recuerda y enfatiza: “Para cuidar la integridad de mi familia por favor omitan mis datos personales”