Le embargaron el sueldo por un año porque su hijo organizó una fiesta clandestina

Un joven de 21 años organizó una fiesta clandestina donde había más de cien personas y su madre, la dueña de casa, terminó siendo multada por más de $700 mil. La sanción ejemplar derivó en que el sueldo de la mujer fuera embargado por un año para poder costearla.

Según contó la implicada, la fiesta clandestina tuvo lugar el pasado 7 de marzo en su casa ubicada en calle 49 bis, entre 153 y 154, en el barrio platense de Los Hornos. Su hijo puso la vivienda para que agasajar a un amigo por su cumpleaños.

"Yo no estaba. Cuando llegué me encontré con la casa llena. Mi hijo no me había avisado pero cuando vino la Policía me hice cargo porque soy la dueña de la casa", dijo la mujer a un noticiero de Telefe.

Agentes de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano se dirigieron al lugar donde constataron que la vivienda se estaba realizando un evento masivo con la presencia de más de cien personas y que violaban las restricciones estipuladas por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del coronavirus.

De esta manera, por resolución del Juzgado de Faltas N° 4, la propietaria del inmueble deberá abonar una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $ 703.420, por incumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles.

El escrito indica que además las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agredieron a los agentes de la comuna y causando la rotura del parabrisas de uno de los móviles de los móviles que trasladaba a los agentes municipales.

“Me duele porque nunca me negué a pagar, pero pedí un amparo para que me ayuden. Fui a todos lados pero nadie me escucha”, aseguró la mujer visiblemente angustiada. Además, explicó que no llega a pagar a la medicación de sus hijas y manifestó: “Tengo miedo de perder todo, puedo perder hasta el trabajo”.