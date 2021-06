Horóscopo del día viernes 4 de junio

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

En el ámbito laboral surgirán propuestas nuevas. Toma el tiempo necesario para pensar y evaluar los pro y contras de esta oportunidad que se abre. En el amor todo está en calma, es momento de valorar lo que tenemos.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Problemas en el trabajo y relaciones tóxicas que se alimentan porque no tienes la capacidad de plantear lo que te molesta. El diálogo es necesario para generar los cambios que buscamos. En el amor es un día gris, paciencia y empatía serán las claves.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

El trabajo es importante pero no el centro de tu existencia. Aprender a otorgar los tiempos y espacios a cada cosa en la vida será fundamental para posibilitar nuevas experiencias. No esperar tanto de los demás será la clave para no frustarse en el amor.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

En el ámbito laboral las cosas están difíciles, sin embargo, si actúas con confianza los problemas no te perjudicarán. En el amor todo está revuelto, será necesario ordenar las ideas antes de tomar decisiones que pueden ser definitivas.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

La forma en que miras a tu alrededor determinará el resultado de lo que emprendes. Ser positivo es la clave antes de lanzarse a nuevas aventuras. La pareja acompaña y genera un contexto de armonía.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Será un día en el que deberás usar la intuición para salir del conflicto antes de que sea demasiado tarde. No es bueno forzar situaciones. En el amor deja que fluya, no presiones a tu pareja. La clave será la escucha.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Deberás trabajar nuevamente las ideas y renovarte en pos de las nuevas exigencias laborales. Deberás poner toda tu energía si quieres lograr los objetivos. Valorar el acompañamiento de la pareja será clave este día.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Deja de lado tu ansiedad y busca disfrutar de los momentos que se generan a nivel laboral. Las oportunidades hay que aprovecharlas y no dejarlas pasar. En el amor se vislumbra una tormenta.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

En el trabajo y los negocios se destacan sus mejores habilidades. La confianza en los procesos garantiza excelentes resultados. Acepta tus errores y la vida en pareja comenzará a resultar una dulce experiencia.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Tus habilidades y conocimientos serán útiles para convencer a personas influyentes del ámbito laboral. El amor se construye y fortalece día a día, dedica tiempo y muestra tus sentimientos. Nunca está de más un gesto de amor con la pareja.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

No conviene precipitarse con la toma de decisiones en el plano laboral. Revisa los detalles y evalúa si los beneficios son mayores que los costos. En el plano afectivo, la indiferencia te obligará a considerar tus sentimientos más íntimos.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

En el trabajo y los negocios todo se encamina. La paciencia es una virtud, a la larga serás recompensado. En el amor no está todo dicho. Poner en la balanza las cosas positivas y negativas será clave antes de tomar cualquier decisión.