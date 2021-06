Cuál es el impacto de la violencia económica contra las mujeres

La violencia económica y patrimonial representa más de un tercio de las denuncias por violencia de género, y afecta más a las mujeres mayores de 74 años, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentado recientemente en el marco del sexto aniversario de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos.

Tomando como base los datos publicados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de 2020, el CEPA informó que ese año se contabilizaron 9974 denuncias de violencia doméstica, en las que el 74% de las denunciantes eran mujeres.

De ese total de denuncias, un 36% incluyeron violencia económica o patrimonial, y quienes más denunciaron este tipo de situaciones fueron las mujeres mayores de 74 años, al registrarse que un 46% aseguró haber sido víctima de esta forma de violencia, superando la incidencia registrada en las mujeres más jóvenes.

“Se trata de una etapa en la que suele haber pocos divorcios y en esta línea, a raíz de estos datos, se infiere que cuanto menor es el grado de dependencia económica, mayor es la posibilidad de salir de un entorno de violencia doméstica”, señala el informe citado por la agencia de noticias Télam.

No obstante, desde el CEPA plantearon que si bien la independencia económica es importante, no resulta suficiente, ya que el 62% de mujeres que denunciaron violencia doméstica con un componente económico y/o patrimonial durante el año 2017, trabajaban de manera remunerada, lo que demuestra que el solo hecho de generar recursos propios no garantiza la autonomía económica de las mujeres.

Asimismo, sostienen que la principal forma en la que los varones ejercen violencia económica o patrimonial es a través del incumplimiento de la cuota alimentaria y/o la división del patrimonio común posterior a la disolución de pareja y resaltaron en este sentido, que solo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el progenitor de sus hijos percibe la cuota alimentaria.

“La violencia de género tiene un impacto negativo en la economía y aunque en Argentina es un tema poco estudiado, análisis internacionales demuestran los efectos económicos de este fenómeno: el BID estima una pérdida entre el 1,6% y el 4% del PBI en América Latina y el Caribe”, contextualizaron. Entre los costos económicos de la violencia de género señalaron la sobrecarga en los sistemas de salud pública y justicia, la pérdida de productividad por el impacto en las ocupaciones de las víctimas y su entorno, impacto sobre la educación y cuidados de los hijos e hijas de mujeres violentadas, pérdidas materiales de las mujeres víctimas de violencia, costos de oportunidad para generar ingresos propios.

La Ley N° 26.485 menciona como formas de ejercicio de la violencia económica la limitación o control de sus ingresos, la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo y la destrucción de objetos y documentos personales, entre otros.