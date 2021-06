Le desvalijaron el taller, conmovió a todos y organizaron una colecta para ayudarlo

Un joven cordobés de 29 años conmovió a todos este martes al contar que delincuentes desvalijaron el taller mecánico que había abierto hace unas semanas y le robaron todas las herramientas de trabajo que con tanto esfuerzo había comprado.

El testimonio de Damián Omar Chaguri rápidamente se viralizó en redes sociales y varias personas se interesaron por su situación y organizaron una colecta solidaria para ayudar al joven y permitirle que reponga las herramientas que le robaron.

El cantante de cumbia Adrián David Martínez, conocido como El Dipy, fue uno de los que se interesó por la situación del joven e impulsó la colecta solidaria para ayudarlo.

"Esto no lo puedo permitir. No sé quién es el chico, pero avísenle que me voy a encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van a ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo", escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Unos minutos después, El Dipy contó que se comunicó con Omar y que una empresa ya le donó $100.000 para que reponga sus herramientas de trabajo.

El economista Manuel Adorni también se sumó a la campaña y compartió el CBU para ayudar al joven cordobés. "Estimados, que todo esto valga la pena. Ayudemos a esta gente que por culpa de delincuentes que deberían estar presos de por vida, comiendo una vez al día y trabajando de sol a sol, se quedó sin nada. Le robaron su esfuerzo y su futuro", escribió Adorni en su cuenta de Twitter.

El testimonio del mecánico

El testimonio del joven cordobés se viralizó en redes sociales luego de darle una entrevista al canal El Doce. Omar contó entre lágrimas que había pedido plata prestada y que había trabajado durante años para poder abrir su propio taller mecánico.

Hace menos de un mes cumplió su sueño y abrió un local de alineado y balanceado, pero en las últimas horas delincuentes ingresaron a su local y lo desvalijaron.

"Se llevaron todo. Herramientas manuales, todo lo que uso para trabajar... No me dejaron nada. Fue a la madrugada, calculo. Cerramos a las seis de la tarde y abrimos a las nueve de la mañana. Cuando entramos, me encontré con todo tirado", contó.

"Deben ser más de $400.000 en herramientas manuales, máquinas de soldar, taladros, pistolas a batería, computadora, impresora", relató el mecánico en la entrevista que se viralizó.

"Todo el esfuerzo es lo que más me duele. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio... Me cansé de trabajar para tener lo que tengo y cumplir un sueño. ¡Y me llevaron todo! Pago impuestos, pago el monotributo, rentas, municipalidad, pago todo, nunca me atrasé en nada ni le debo nada a nadie", completó Chaguri quebrado en llanto por la angustia.

Unas horas después, el joven cordobés agradeció la ayuda recibida y contó que podrá reponer las herramientas para seguir trabajando en su taller.