La emocionante carta del papá de los chicos fallecidos por inhalar monóxido de carbono

Fue, sin dudas, la noticia que impactó y angustió a toda una provincia el 18 de junio. Una comunidad quedó destrozada por el fallecimiento de cinco personas de la misma familia: Carla Pataracchia -30 años-, Favio Díaz -27 años-, Josefina Pelegrina -7 años-, Joaquín Pelegrina -5 años- y Sofía Díaz -1 año-. Quisieron calentarse con el horno de la cocina, y seguramente el mal funcionamiento del mismo produjo el envenenamiento por monóxido de carbono.

Otra víctima de esta terrible tragedia es, sin dudas, Gabriel Pelegrina, el papá de Joaquín y Sofía. Fue él quien debió enfrentar, primero en soledad, luego asistido por la policía y los bomberos, la desoladora situación.

Gabriel no podía contactar a ex pareja, Carla, a pesar de llamarla muchas veces por teléfono. La incertidumbre lo catapultó hacia la vivienda ubicada en la calle Cerro Tolosa del Barrio Cooperativa de Agua y Energía. Tras golpear insistentemente la puerta, y no recibir contestación, forzó su entrada y a partir de allí, su vida se transformó en una catástrofe.

A pesar del shock y del momento desgarrador del que quedó preso, Pelegrina entendió por el olor a gas que sentía lo que había sucedido, y se las arregló para sacar de la casa a todos y practicar RCP a cada uno antes de la llegada de los efectivos y los médicos; lamentablemente, sin resultados positivos.

Gabriel compartió ayer en su Facebook un posteo de su hermano Lisandro.

La entereza y fortaleza de Gabriel merece ser noticia. En la Redacción de MDZ nos encontramos con un emotivo mensaje de su autoría pidiendo difusión de un especial agradecimiento; y no dudamos en reproducirlo.

"Hola que tal soy el papá de los tres chicos fallecidos en la tragedia de Godoy Cruz y quería saber si ustedes pueden hacerle llegar mi agradecimiento hacia todos los efectivos que se movilizaron", dice escuetamente antes de compartir una carta breve pero escrita con una integridad que emociona. Solidarizándonos frente al abismo de su dolor, la transcribimos, a continuación.

A todo el personal a quien corresponda

Mendoza

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes para agradecer la cuidadosa atención que recibí de parte de todos los efectivos que tuvieron a su cargo la dura tarea de trabajar durante la noche trágica del 18 de junio, en la cual perdí a mis hijos por inhalación de monóxido de carbono.

Ante la llamada al 911 muy rápidamente se hicieron presentes, junto al personal de bomberos, Centro coordinado de emergencias, Ecogás, Municipalidad de Godoy Cruz y tantos otros.

Quiero resaltar que, además del profesionalismo demostrado, tuvieron una sensibilidad extrema para contener mi desesperación y la de mi familia, llegando algunos a las lágrimas por la impotencia de no tener en sus manos devolverles la vida a mis pequeños.

No quería dejar pasar el tiempo sin agradecer a todos y todas las personas que fueron parte de este operativo, en que actuaron de modo tan solidario.

Sin más y agradecido por siempre.

Gabriel Pelegrina.