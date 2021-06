El mecánico cordobés que conmovió a todos ya recuperó lo robado

La historia de Damián Omar Chaguri, el joven cordobés que conmovió a todos al contar que le desvalijaron el taller mecánico y le robaron sus herramientas de trabajo, tuvo un final feliz y podrá reponer lo robado gracias a la ayuda que recibió.

"Quiero agradecerles a todos. Recibí ayuda de todo el país, es increíble. Empecé la mañana creyendo que estaba todo perdido y gracias a ustedes me di cuenta que no es así", agradeció Omar en un video que se viralizó en redes sociales.

"El lunes vamos a volver a abrir gracias a ustedes. Económicamente ya se recuperó todo lo perdido. Ya no es necesario que sigan ayudando económicamente. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Les agradezco de corazón. Este país se saca adelante trabajando", completó su mensaje el joven de 29 años.

Omar les agradece a todos! SE RECUPERÓ TODO LO PERDIDO! Gracias!!!! pic.twitter.com/fdzFdybgZz — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) June 30, 2021

El testimonio que conmovió a todos

El testimonio del joven cordobés se había viralizado ayer en redes sociales luego de dar una entrevista al canal El Doce. Omar contó entre lágrimas que había pedido plata prestada y que había trabajado durante años para poder abrir su propio taller mecánico.

Hace menos de un mes cumplió su sueño y abrió un local de alineado y balanceado, pero en las últimas horas delincuentes ingresaron a su local y lo desvalijaron.

"Se llevaron todo. Herramientas manuales, todo lo que uso para trabajar... No me dejaron nada. Fue a la madrugada, calculo. Cerramos a las seis de la tarde y abrimos a las nueve de la mañana. Cuando entramos, me encontré con todo tirado", contó.

"Deben ser más de $400.000 en herramientas manuales, máquinas de soldar, taladros, pistolas a batería, computadora, impresora", relató el mecánico en la entrevista que se viralizó.

"Todo el esfuerzo es lo que más me duele. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio... Me cansé de trabajar para tener lo que tengo y cumplir un sueño. ¡Y me llevaron todo! Pago impuestos, pago el monotributo, rentas, municipalidad, pago todo, nunca me atrasé en nada ni le debo nada a nadie", completó Omar quebrado en llanto por la angustia.

Muchas personas se conmovieron con el joven y organizaron una colecta solidaria para ayudarla. Afortunadamente la historia tuvo un final feliz y Omar podrá reabrir su taller mecánico el próximo lunes.