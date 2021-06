Horóscopo semanal del 28 de junio al 2 de julio: tiempo de cambios signo por signo

Es un tiempo para trabajar los miedos e inseguridades, liberarse de lo que aprisiona y desterrar lo que nos ancla a maneras de pensar, hacer, mirar que queremos dejar en el pasado para evolucionar.



Si bien esto puede traer algo de aparente caos y desorden somos capaces de atravesar este intenso proceso, sólo aguarda la abundancia.

Horóscopo para Aries

Júpiter muestra los talentos naturales de los arianos. Los devela, los descubre como si lo que siempre estuvo a la vista adquiriese de pronto un nuevo significado. Toda la energía de esta semana está inclinada a buscar el éxito, la realización y la felicidad.



Si hay resistencia, trabas a este impulso, Aries sufrirá. Habrá que buscar la manera de darle paso a ese tropel de energía que invade buscando un caudal por donde canalizar el entusiasmo y el interés renovado vinculado a todas las dimensiones de la vida: lo laboral, lo amoroso, la amistad, la familia y la salud.



Horóscopo para Tauro



Comodidad. Se expande su costado más soñador, emocional, espiritual y creativo. Imaginar sin límites es la consigna, ya que será bastante más adelante el momento en el que podrá concretar las ideas que ahora sólo surgen de a montones.



En cuanto a la salud puede caer en intensidades vinculadas a la mala alimentación: demasiados alimentos procesados, dulces y alcohol. Momento para prevenir intoxicaciones y regresar a la conducta saludable.



Horóscopo para Géminis

Sumada a la energía de Júpiter también actúa la luna llena en Capricornio, por lo cual es una semana de intensidad mental para los geminianos, que son naturalmente intelectuales.



Es lógico sentir angustia ante el torbellino de ideas sin orden. De a poco, los temas van clarificando y habrá grandes decisiones por tomar. Son tiempos de profundidad, reflexión y nuevos rumbos.



Horóscopo para Cáncer

Lucidez mental para aprovechar en el proceso iniciado de fortalecimiento personal y las relaciones de pareja.



Comunicar los verdaderos sentimientos está en la línea opuesta a callar para no entrar en conflicto. Es hora de poner límites sanos, claros y honestos.



En lo laboral, regreso al trabajo en equipo: nadie se salva solo.



Horóscopo para Leo

Momento introspectivo para revisar nuestras exigencias internas, cuestionar la autoridad de esas exigencias a ver si responden realmente a los objetivos que se desean o al mandato de alguien más. El evadirse nunca será la respuesta. Enfrentar con honestidad, la clave.



Todas las dimensiones de la vida están puestas en cuestión. Los resultados, si realmente los nacidos bajo el signo de Leo se comprometen a atravesar estos procesos, serán asombrosos.



Una sorpresa familiar aguarda a la vuelta de la esquina.



Horóscopo para Virgo

Sensaciones fuertes para Virgo. Se siente sensual, sexual y renovado. Las ganas de trabajar en mejorar personalmente es válida, pero cuidado con la vanidad y el descuidar aspectos vinculares: la pareja, la familia, los hijos no deben quedar fuera de todo este trabajo interno.

Resistirse a retomar la actividad física sólo hará que sus objetivos de volver a un estado saludable demoren más.



Horóscopo para Libra

La energía está bien arriba para los nacidos bajo el signo de Libra. La búsqueda por canalizarla debe ser prioridad para conseguir que se vuelva energía positiva, de lo contrario, se volverá explosivo.



Buena semana para volver a la actividad física o intensificarla. También para poner en orden papeles, trámites pendientes y todo lo que traiga orden.



Horóscopo para Escorpio

Registrar a los demás es una cuestión no siempre sencilla para los nacidos bajo el signo de Escorpio. Redoblar esfuerzos para empatizar con las preocupaciones ajenas, acompañar con amor y honestidad a los que queremos y correrse del centro es necesario en ocasiones.



Potencia financiera. Momento para pensar en invertir lo ganado, redistribuir fondos y crear alianzas más productivas a futuro.



Horóscopo para Sagitario

Sagitario tiene mucha energía y tensión en el cuerpo. Desintoxicarse, ayunar, transpirar son todas actividades que lo aliviarán. Si el diálogo interior se vuelve desgastante, es momento de dejar a un lado los pensamientos y poner menos de lo mental en la energía que se le dedica por día.



El yoga o aquellas actividades que combinen lo físico con lo espiritual le proporcionarán lo que necesita para mantenerse aquí y ahora, sin estresarse tanto en vano. Un nuevo integrante se suma a la familia.



Horóscopo para Capricornio

Basta de postergar lo que debe hacerse y lo tiene tan estresado. Resolver con tranquilidad y de a una las cuestiones pendientes hará que lenta pero firmemente vaya desapareciendo la ansiedad.



Desconectarse de lo laboral al menos durante el fin de semana lo ordenará. Es buena idea planificar una escapada con su pareja, un encuentro con amigos y dedicarle parte del tiempo libre a alimentar los vínculos afectivos que le hacen bien.



Horóscopo para Acuario

Sobrecarga emocional. Al poner tanta intensidad, expectativas y energía cada vez que está en pareja termina por consumir rápidamente el misterio de esa relación y disminuir el interés.

Para amar hace falta alimentar también el espacio propio, los proyectos individuales y no estar pegoteados todo el tiempo. Hay cambios que el acuariano debe hacer antes de seguir por el rumbo que lo lleva siempre a sufrir por amor.

En lo financiero se arregla bien aunque no abunde el trabajo, pero conformarse no es la idea. Ambicionar, proyectar y construir un futuro en base a los conocimientos que ya posee no es tan complicado como parece.



Horóscopo para Piscis

Buena semana para proceder con los cambios. La lucidez en las negociaciones le pueden traer un aumento de sueldo, un mejor puesto o una cambio de horario beneficioso para su rutina.



Innovación en la organización del hogar, cambio de roles y optimización de tareas domésticas. Todo parece funcionar mejor.