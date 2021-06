Cirugía bariátrica: en qué consiste la intervención que eligen las personas para perder peso y qué famosos se la hicieron

La cirugía bariátrica, también conocida como bypass gástrico, es un procedimiento quirúrgico en el sistema digestivo que ayuda a perder peso. Los médicos suelen tomar esta decisión cuando determinan que la dieta y el ejercicio no funcionan o el paciente tiene graves problemas de salud.



El objetivo de esta cirugía es disminuir el aporte energético y la formación de grasa corporal sin estimular el consumo de la ya formada. Para que la cirugía sea óptima se debe reducir la cantidad de alimentos, sin alterar el apetito, y esto logrará que se modifique la absorción calórica.

L cirugía bariátrica también es conocida como bypass gástrico. Fuente: Comunicar Salud

¿Por qué se realiza esta cirugía?

En el caso que la dieta y el ejercicio no funcionen, la obesidad puede ocasionar problemas potencialmente mortales como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta, enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) o esteatohepatitis no alcohólica (ENA), apnea del sueño y diabetes tipo 2.



Según Mayo Clinic, por lo general las personas que se someten a la cirugía bariátrica tienen obesidad extrema (cuando el índice de masa corporal es de 40 o más) y personas con obesidad (cuando el índice de masa corporal es de 35 a 39,99). No suele estar dirigida a personas que tienen un sobrepeso grave, ya que se suele solucionar con un estilo de vida saludable, pero es fundamental consultar con un médico.



Además, es muy costoso para aquellos que no tienen una cobertura de salud o tienen, pero no les cubre por completo. Lo ideal es comenzar con un plan de seguimiento que incluya control de nutrición, estilo de vida y conducta, afecciones médicas, y si luego de todo eso no se baja de peso, el médico decidirá si hay que someterse a la cirugía.

¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?

Todas las cirugías son riesgosas en mayor o menor medida y en el caso del bypass gástrico puede generar a corto o mediano plazo. Entre las consecuencias asociadas se encuentran:

Sangrado excesivo

excesivo Infección, hernias, cálculos biliares, úlceras, reflujo ácido.

Reacciones adversas a la anestesia .

. Coágulos sanguíneos, nivel bajo de glucosa sanguínea (hipoglucemia).

Problemas pulmonares o respiratorios .

. Fugas en tu sistema gastrointestinal, vómitos.

Muerte (poco frecuente).

La necesidad de una segunda cirugía o procedimiento, o cirugía de revisión.

Sin embargo, muchos de estos efectos pueden prevenirse con el debido cuidado médico. Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista o médico de confianza.

El portal peruano Por Dentro reveló que algunas celebridades se sometieron a esta cirugía para moldear su figura. Entre ellas se encuentran el exfutbolista Diego Maradona; la periodista María Antonieta Collins; Sharon Osbourne, esposa del cantante y compositor Ozzy Osbourne; la actriz Roseanne Barr; la abogada Starlet Jones; el actor Brian Dennehy; y más.

¿Sabías de algunos de ellos? ¿Conoces a alguien que se haya hecho un ByPass gástrico?