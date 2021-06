Horóscopo para el día miércoles 23 de junio

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

En el plano laboral la situación presenta una leve mejoría. La clave será no desistir en pos del logro de los objetivos. En el plano afectivo hay calma pero será necesario seguir construyendo una base sólida que nos sostenga.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Cuidado con las relaciones que sostienes a nivel laboral, no todos son como parecen. En el amor soplan vientos de renovación. Será necesario utilizar la inteligencia para tomar decisiones que serán claves.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

No es buen día para encarar proyectos nuevos, acomodar los objetivos será la clave. Será un día complicado a nivel afectivo pero ten confianza ya que todo se acomoda.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Se vienen grandes aciertos en el plano laboral que generan momentos muy satisfactorios. Disfruta el momento y los logros tan esperados. En el amor comienza una etapa de conflicto, calma y empatía será la clave para salir ileso.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Noticias alentadoras en el ámbito laboral, confía en tus capacidades y podrás lograr tus objetivos en breve. En el amor es importante mantener viva la pasión.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Nuevas puertas se abren en el plano laboral, aprovecha la oportunidad para generar ese cambio tan esperado pero ten cuidado y evalúa con cautela las posibilidades que se presentan. En el amor se viene un día complicado, no te dejes dominar por las inseguridades.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

La paciencia y empatía serán las claves para obtener mejores resultados en el plano laboral. Pueden existir problemas en la pareja por cosas no dichas que traerán consecuencias.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

En el ámbito laboral todo prospera gracias a ese cambio de actitud que tuviste los últimos días. Prosperidad es la palabra clave para este día. Es un día donde el amor será cuestionado, si actúas con honestidad los resultados pueden sorprenderte.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Los proyectos anhelados están cada vez más cerca de ser concretados. En el amor hay una revolución que puede poner todo tu mundo patas para arriba.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Valora las cosas positivas del espacio laboral que ocupas. Tu carácter obsesivo puede traer inconvenientes a nivel laboral, en especial con lo relacionado a tus compañeros de trabajo. Deberás ser cuidadoso con la forma en que te vinculas con tus afectos.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

En lo referido al aspecto laboral, deberás entender que no todos tienen las mismas formas de llegar a los objetivos. Mira con atención lo que sucede a tu alrededor para luego actuar en consecuencia.Toma el tiempo necesario para pensar y evaluar los pro y contras de los sentimientos que surgen por esa persona especial.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

No tomes decisiones apresuradas en lo referido al aspecto laboral y no confíes ciegamente en los demás. Se viene una etapa de introspección en el terreno afectivo. La desconfianza no es una buena consejera cuando se trata del amor.