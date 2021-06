Horóscopo semanal del 21 al 25 de junio: signo por signo

Para los signos que aún duermen en su capullo, lancen sus anhelos al universo y poco a poco llegarán las señales. Los cambios en la manera de ver y pensar el mundo que llegaron con los recientes eclipses de sol y de luna en Géminis ya activan zonas de cada uno que consolidarán rumbos que terminan dentro de 6 meses.

Abrirse a nuevas experiencias es la consigna. Sobre todo para quienes tienen ascendencia o son de los signos de Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo.

Horóscopo para Aries

Retraso en el dinero que tengan que cobrar. Malabares financieros y mucha angustia con el tema finalmente se resuelve. Conviene no desesperar y confiar en lo actuado y planificado, ya que se cumplirá.



La enseñanza puede ser que no debemos poner todos los huevos en la misma canasta. Pensar como diversificar los ingresos es una buena idea.



Una nueva oportunidad de amar se acerca para los arianos. El consejo es saltar al vacío y no desperdiciar la ocasión de volver a sentir mariposas en el estómago.

Horóscopo para Tauro

Ritmo propio tanto para el trabajo como para la familia. Estar mucho tiempo al interior del hogar trajo sus frutos: tiempo para arreglos estéticos en tu casa, más diálogo con los seres queridos y tiempo de disfrute.



Cuidado con las harinas y los dulces. Podrían perjudicar la salud de los taurinos con natural inclinación al placer y las exquisiteces. El exceso nunca es bueno.

Horóscopo para Géminis

Reina la intuición. Confiar en la corazonada es lo mejor para este momento laboral y afectivo de los geminianos, que se encuentran en un período de lucidez mental inmenso.

Salir de aventura, vivir en libertad la pareja y el amor serán las propuestas que lleguen. Habrá que ver si los geminianos aceptan. Dependerá de los riesgos que estén dispuestos a correr.



No habrá que exagerar con la dieta. La clave de este tiempo es mantenerse en contacto estrecho con el cuerpo, para lo cual actividades físicas como yoga o caminatas son ideales.

Horóscopo para Cáncer

Los nacidos bajo este signo sufrirán de mucha ansiedad por el comienzo de las nuevas etapas en diversos planos. Un poco de calma es necesaria para seguir tomando las mejores decisiones.



Unos días en el campo, un día de spa o simplemente un momento a solas con una buena lectura y una copa de vino ayudarán.

Horóscopo para Leo

Momento de ahorrar. No gastar demasiado y elegir mejor en qué va a invertir Leo para conseguir objetivos a largo plazo. Escapar del placer inmediato y la satisfacción por capricho es buena idea en este contexto en el que las fichas se mueven y el tablero cambia velozmente.



Regresar a los afectos familiares ayudará a decidir cada paso con más solidez y dejar atrás los delirios de grandeza que suele tener el fogoso Leo a la hora de hacer compras.



No descuide la salud de su sistema respiratorio. Un resfrío podría complicarse.

Horóscopo para Virgo

Los nuevos proyectos laborales fluyen, las ideas también pero cuidado con quién proponga obtener demasiado dinero en poco tiempo. Los dolores de cabeza que pueden traer las decisiones mal tomadas no serán pocos si no se deja el costado goloso de Virgo con el dinero.



En el amor: total libertad.



Una escapada en soledad reafirma el espíritu libre de los nacidos bajo este signo y la idea de que no es tiempo de grandes compromisos amorosos con nadie más que con ellos mismos.

Horóscopo para Libra

Período productivo a nivel laboral. Viajes de trabajo, buena disposición de clientes, socios estratégicos y colegas para armar las bases de lo que será una gran fuente de alegrías y sustento en el futuro.



En el amor habrá que poner un poco más de atención a la relación o la otra persona interpretará desinterés. Con los astros a favor, los nacidos bajo el signo de Libra podrán con todo.

Horóscopo para Escorpio

Los escorpianos deben aprender a que en el trabajo no todos pueden seguirles el ritmo. El trabajo en equipo implica incentivo, pero también tolerancia. No lo olviden. Desconectar un poco, relajarse, tomarse unos días para estar con la familia también suma a que el trabajo sea productivo al regresar descansado a la actividad.



Encuentros familiares y amorosos significativos, nutritivos y memorables para atesorar en el alma se avecinan. Estar presente será el desafío para los Escorpianos que muchas veces les cuesta desarmarse de su coraza y simplemente habitar el cariño en un vínculo franco con los demás.

Horóscopo para Sagitario

Contacto con personas influyentes que podrán cambiar el ritmo de tu negocio o emprendimiento. Aprovechar con calma cada oportunidad que se presenta es clave.



Prudencia, apoyo en amigos criteriosos y familiares expertos que pueden serte de gran ayuda es el rumbo para transitar este momento.

Horóscopo para Capricornio

Jamás el capricho sirvió como método. Explicarle al otro claramente lo que queremos y sentimos es un deber de cada uno al interior de la pareja con la que se construye la vida. El otro no es adivino.



La estabilidad emocional conseguida se pone en peligro con actitudes egoístas pero si en vez de eso, los nacidos bajo este signo pueden regresar a la humildad y la comunicación franca, saldrán fortalecidos. En el trabajo la importante suma que consiguen debe ser reinvertida y no malgastada. La liquidez es un momento para actuar con inteligencia.

Horóscopo para Acuario

Presumir la posición económica puede dar una impresión equivocada en los demás. Que las cosas ahora vayan bien no significa que no es fruto del trabajo ni que no tengas que seguir esforzándote. Provocar la envidia en los demás no debe ser nunca el objetivo, sino darle lo mejor a tu familia y disfrutar los frutos del trabajo.



En cuanto a la familia, reaparecen viejos esquemas que si se repiten, traerán tristeza e incertidumbre. Conviene dejar el pasado atrás y actuar desde el adulto que Acuario sabe que le costó llegar a ser. No es momento para niñerías.

Horóscopo para Piscis

Habrá que profundizar la concentración en el trabajo, hacer hincapié en los proyectos propios y volver a planificar si algo salió mal y puso los planes patas para arriba.



El desánimo no es buen consejero. Antes de comenzar de nuevo, recargar energías en encuentros agradables con amigos o alguna salida para disfrutar es buena idea.



En el amor se avecina una etapa de entendimiento, energía y vitalidad para disfrutar de la pareja.