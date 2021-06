¿Debo tomar aspirinas antes de recibir la vacuna AstraZeneca?

En muchos espacios físicos y virtuales, como redes sociales, cadenas de mensajes, etc., comenzaron a difundir la idea de que tomar una aspirina antes de recibir la vacuna AstraZeneca era necesario para menguar posibles efectos secundarios como el dolor de cabeza, la febrícula o fiebre, o el dolor de cuerpo que algunas personas han manifestado luego de que se les aplique la vacuna.

Frente a ese escenario de divulgación de información no chequeada, especialistas e incluso funcionarios salieron desmentir esas versiones y aseguraron, además, que no existe al momento ninguna recomendación relacionada con el consumo de aspirinas previo a la vacunación.

Es necesario despejar dudas y combatir la desinformación en redes sociales

Enrique Baldessari, Jefe del departamento de medicina interna y responsable del Programa de atención integral post covid de la Fundación Favaloro, comentó a un importante medio nacional que “Por el lado de la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna que tiene un efecto adverso potencialmente grave", pero que la aspirina nada tiene que ver ni combate estos posibles efectos secundarios.

"Es falso decir que la recomendación es tomar aspirina previamente"

“Para ese tipo de trombos o de eventos adversos no hay ninguna medicación que lo pueda prevenir. Es decir, la aspirina no está indicada. Es lo que se conoce hoy científicamente", remarcó el especialista. "Es falso decir que la recomendación es tomar aspirina previamente", agregó.

Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo al mismo medio que “lo que produce la vacuna de AstraZeneca en raras y poco frecuentes ocasiones, se estima en uno o dos cada 100.000 dosis, y en especial en mujeres jóvenes, es una enfermedad autoinmune que es la generación de anticuerpos contra el factor cuatro plaquetario. Al alterarse el factor cuatro plaquetario hay agregado de trombosis y trombocitopeña”.

Por último, especificó que el uso de la aspirina, entonces, "no es necesario". “Las aspirina para esto (trombosis) no alcanza porque los anticuerpos se van a producir igual. Entonces, no tiene sentido usarla. Además, concluyó que "tampoco el paracetamol, salvo que la vacuna le levante fiebre alta”.