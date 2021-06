La millonaria recompensa que ofrece el Gobierno por datos de Guadalupe Lucero

El Gobierno nacional tomó una nueva decisión que intenta colaborar con la intensa búsqueda que se está llevando a cabo tras la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años de San Luis que fue vista por última vez el lunes cuando jugaba con sus primas en el barrio 544 viviendas. Se trata de una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte datos que ayuden a dar con el paradero de la nena.

La decisión se confirmó través de la Resolución 289/2021 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Sabina Frederic, luego de que se haya activado el miércoles el "Alerta Sofía" para incrementar el personal de búsqueda de Guadalupe. El comunicado que ya comenzó a difundirse expresa que las personas que quieran suministrar datos sobre la niña deberán comunicarse al número telefónico de acceso rápido 134 del Ministerio de Seguridad.

El @MinSeg ofrece una recompensa de $2.000.000 para quien aporte información que permita dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone.



En caso de contar con datos que puedan resultar de ayuda comunicate al 134 de forma anónima y segura.

Toda información es útil.

En el texto donde se oficializa la recompensa ofrecida por el Gobierno a quien brinde datos sobre Guadalupe Lucero se explica cómo será la modalidad. "El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante".

Al mismo tiempo en que apareció la recompensa ofrecida para profundizar la búsqueda de la nena desaparecida, cada vez más comienza a tomar fuerza la hipótesis de que Guadalupe podría haber atravesado las fronteras de San Luis. "Se siguen las distintas líneas para ver que pudo haber sucedido, se realizaron más de 70 allanamientos, se rastrilló toda la zona de su barrio y donde fue vista por última vez", detalló el ministro de Seguridad de San Luis, Luis Anastasi.

"No podemos descartar que Guadalupe no esté en San Luis", agregó el ministro y sostuvo que el juez declaró públicamente que "no tiene duda que no esta extraviada y puso en alerta a la sociedad, eso nos da esperanza a todos".