Mitos y verdades sobre la vacunación con AstraZeneca

Expectativa y preocupación son las emociones que transitan quienes están accediendo a la vacunación contra el coronavirus. Entre las inquietudes se encuentran los posibles efectos secundarios que provoca la colocación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Desde hace algunos días somos testigos de las experiencias negativas que tuvieron quienes fueron inoculados y con eso surgieron recomendaciones por parte de los usuarios de redes sociales que luego, los profesionales de la salud se vieron obligados a desmentir.

Uno de los consejos vertidos por quienes ya fueron vacunados es tomar un paracetamol o aspirina luego de la vacunación para evitar una posible trombosis. Esa información fue relativizada por el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, quien explicó que si bien muchas de las vacunas tienen efectos adversos que no se habían visto en Fase 3, la incidencia es relativamente pequeña, 1 cada 100 mil personas tienen algún efecto sobre las plaquetas de la sangre en el caso de la vacuna AstraZeneca.

La aspirina, paracetamol o ibuprofeno puede ser administrada para paliar los efectos secundarios de las vacunas contra el covid-19 pero siempre bajo prescripción médica. No obstante, una parte de la población comenzó a tomar estos medicamentos de forma preventiva. Ante la situación, reconocidos infectólogos de la provincia de Mendoza usaron sus redes sociales para informar y traer mayor claridad al asunto.

NO HAY QUE TOMAR ASPIRINETA SI TE VACUNAS CON ASTRAZENECA.

Basta de inventos

Ante dudas: sacar consulta con médico para individualizar situaciones que así lo ameriten. — ANDREA VILA (@DraAndreavila) June 16, 2021

Los efectos secundarios de las vacunas en su mayoría son leves y no necesitan de asistencia médica ni de tratamiento farmacológico. Por esta razón, la recomendación general es no tomar nada sin la prescripción de un profesional de la salud que evalúe si es pertinente la ingesta de un medicamento posterior a la vacunación y explicaron que la ingesta no debe ser realizada de forma preventiva.