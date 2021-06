¿Nieve en el Gran Mendoza?: esto dice el pronóstico para esta semana

El 21 de junio llega el invierno y con él las temperaturas más bajas, los días más cortos y algunas nevadas. Desde hoy se anunció un ingreso de aire frío polar que provocará un fuerte descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire frío proveniente de la Patagonia ingresa hoy al al centro del país, dejando a su paso una rotación de viento al sur, un progresivo descenso de temperatura y el aumento, por sectores, de la nubosidad.

La Cordillera de Los Andes ya ha sido protagonista de nevadas este año, pero los copos aún no han pintado la Ciudad de Mendoza. Hasta esta semana.

"En el gran Mendoza, aparecen unas chances de ver copitos de nieve al amanecer del miércoles 16 de junio según último pronósticos (modelo GFS). Del frio no nos salvamos", compartió en su cuenta de Twitter el investigador Maximiliano Viale del IANIGLA-CONICET Mendoza.

Esta noticia alegrará a más de uno, ya que los pronósticos de nevadas para este año no son muy alentadores.

“Los muy recientes pronósticos estacionales de la precipitación para el trimestre invernal (junio, julio y agosto) no son muy alentadores y anticipan un invierno con condiciones deficitarias”, había expresado a MDZ Maximiliano Viale basándose en los últimos informes elaborados por el International Research Institute for Climate and Society de la Columbia University (Instituto Internacional de investigación del Clima de la Universidad de Columbia) y la Dirección Meteorológica de Chile.

Ambas instituciones coinciden en sus pronósticos al analizar que este año habrá mayores probabilidades que se dé una condición por debajo de lo normal en las precipitaciones en el centro de Chile y la Cordillera de los Andes, con respecto a las otras dos posibilidades de una condición normal o por debajo de lo normal.

Desde el Departamento General de Irrigación contaron: "De acuerdo a los organismos internacionales, el pronóstico es de un año similar al anterior, con poca nieve".

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron a MDZ que, según el Pronóstico Climático Trimestral (junio-julio-agosto 2021), el invierno presentará valores normales de precipitación (nieve, lluvia, granizo, aguanieve) y temperaturas de normales a superiores a las normales.

Si bien el SMN no elabora, puntualmente, pronósticos de nevadas, adelantan que “con este panorama uno podría inferir o esperar que este año puede haber menos eventos de nieve al tener temperaturas más elevadas”.