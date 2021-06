Imputarán a Damián Córdoba por cantar en un bar sin restricciones

El cantante Damián Córdoba será imputado por violar las restricciones vigentes en la provincia de Córdoba luego de que se viralizara un video en el que aparece cantando en un bar del barrio Nueva Córdoba el sábado a la tarde.

El fiscal Carlos Cornejo inició una causa de oficio contra los dueños del bar, contra Damián Córdoba y también contra varios clientes que aparecen en el video bailando al ritmo del cuarteto.

Cornejo solicitará las actas labradas por la Municipalidad de Córdoba y las imágenes de lo ocurrido para identificar a quiénes violaron las restricciones.

El funcionario judicial adelantó que el cantante Damián Córdoba será citado a declarar, ya que los videos por sí solos no tienen validez judicial.

En pleno colapso sanitario, Damián Córdoba dio un show con "trencito" y sin barbijos en un bar de Nueva CórdobauD83EuDD26??pic.twitter.com/UJ1kycks2W — Mariano González (@Mariano_radio) June 13, 2021

"El objetivo será establecer si se violaron las medidas sanitarias y la investigación será llevada a cabo tanto por la Policía como por la Municipalidad", explicó Cornejo.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba Capital, Miguel Siciliano, adelantó que el fiscal Cornejo va a "responsabilizar a todas y cada una de las personas que se puedan identificar en los videos".

Acá la palabra de Damián Córdoba. Una cosa hizo bien en esta pandemia: aprendió a lavarse bien las manos. pic.twitter.com/USKLmdvg5K — Silvia Pérez Ruiz (@silviaperezruiz) June 14, 2021

"Cuando uno ve el esfuerzo de los médicos, de la Municipalidad, que hoy inauguramos cuatro centros de testeos nuevos. Cuando uno ve que el personal de salud perdió la vida, es indignante", expresó el funcionario en diálogo con Cadena 3.

El cantante Damián Córdoba, por su parte, contó que uno de los dueños y la gente que estaba en el bar comenzaron a arengarlo para que cantara a pesar de que no quería hacerlo. "Me pusieron contra la espada y la pared", aseguró el cuartetero en un video que publicó en redes sociales.

"El impulso pudo más y subí a cantar. La gente estaba tranquila, pero cuando vi que comenzaron a levantarse y a bailar, me di cuenta que no estaba bien y me bajé del escenario. Quiero aclarar que no soy el dueño del local y que no hubo contratación de ningún tipo", cerró Córdoba.